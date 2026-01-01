Les vœux des élus de Corse

Au seuil de cette nouvelle année, je tiens à adresser à tous les Corses mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité. La séquence des fêtes reste dans notre île un temps de communion familial qui permet à chacun de retrouver ses racines, ses valeurs, son environnement, et de les perpétuer.







A l’heure des vœux qui marque le début de l’année qui débute, il faut regarder vers demain, qui sera ce qu’en feront les jeunes générations auxquelles nous devons redonner l’espoir que la Corse porte en elle les fruits du développement économique, de la préservation de ses spécificités, et de son épanouissement au sein d’une société apaisée qui sache tourner le dos à toutes les formes de violence.







Aussi, je formule le souhait d’une réussite collective à l’heure où notre île est confrontée à des défis d’envergure qui exigent la prise de décisions responsables et pragmatiques.







C’est l’ambition que je forge pour 2026 qui sera une année charnière.







Tournée vers ces objectifs, la Corse pourra avancer et construire un avenir pour sa jeunesse.







In grazia di Diu, è di core vi pregu Pace e Salute a tutti,





