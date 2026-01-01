Les vœux des élus de Corse

CorseNetInfos
le Jeudi 1 Janvier 2026 à 11:00

Comme chaque début d’année, Corse Net Infos ouvre ses colonnes aux vœux des élus de l’île. Un rendez-vous désormais installé, qui permet à chacun d’adresser un message aux Corses, de partager une vision, des priorités, des engagements.

Fidèle à sa ligne éditoriale, CNI reste un média ouvert, sans distinction d’étiquette, de territoire ou de sensibilité politique. Tous les élus, de toutes les institutions et de toutes les communes, y trouvent le même espace d’expression, dans un esprit de pluralisme et d’équité.

Parce qu’informer, c’est aussi donner la parole, Corse Net Infos poursuit son rôle de plateforme de débat public et de relais des expressions démocratiques, au plus près des réalités de l’île et de ceux qui la font vivre. Nous débutons cette gerbe de vœux avec le sénateur Jean-Jacques Panunzi et le conseiler territorial Jean-Martin Mondoloni




Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse-du-Sud

En ce début d’année 2026, j’adresse aux Corses mes vœux les plus sincères en ayant une pensée appuyée pour les plus démunis et les familles endeuillées.
 
L’année 2025 a été tumultueuse et marquée par l’instabilité, notamment sur la scène internationale. En Corse comme au niveau national, la situation budgétaire morose obère les marges de manœuvre de l’État et des collectivités.
 
Le partenariat solide et respectueux de nos spécificités, que l’État et la Collectivité doivent nouer, est la clef de la réussite collective. L’exemple du transfert de tutelle de la CCI, de l’État vers la CDC à partir de 2026, en témoigne et garantira une gestion publique et maîtrisée des ports et aéroports. Une nécessité dans une île reliée étroitement au continent par le principe de continuité territoriale.

La Corse est à la croisée des chemins. Elle doit réussir les transitions numérique et environnementale, poursuivre le nécessaire rattrapage en infrastructures de transport tout comme dans le domaine de la santé. Notre île a des atouts qui doivent être valorisés pour développer l’économie insulaire, l’emploi et les perspectives pour les jeunes générations. C’est aujourd’hui que se construit la Corse de demain. Car on ne bâtit pas l’avenir avec des symboles, des slogans ou des idéologies, il faut une vision, des projets et des financements pour avancer.

Forgeons ensemble l’espoir d’une Corse résolument tournée vers la paix, le développement économique et social, la préservation de notre identité et d’un environnement d’exception.
 
Paci e Saluta a tutti pè l’annu novu,
 

Jean-Martin Mondoloni, conseiller à l'assemblée deCorse, président du groupe Sofiu novu

Au seuil de cette nouvelle année, je tiens à adresser à tous les Corses mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité. La séquence des fêtes reste dans notre île un temps de communion familial qui permet à chacun de retrouver ses racines, ses valeurs, son environnement, et de les perpétuer.

 

A l’heure des vœux qui marque le début de l’année qui débute, il faut regarder vers demain, qui sera ce qu’en feront les jeunes générations auxquelles nous devons redonner l’espoir que la Corse porte en elle les fruits du développement économique, de la préservation de ses spécificités, et de son épanouissement au sein d’une société apaisée qui sache tourner le dos à toutes les formes de violence.

 

Aussi, je formule le souhait d’une réussite collective à l’heure où notre île est confrontée à des défis d’envergure qui exigent la prise de décisions responsables et pragmatiques.

 

C’est l’ambition que je forge pour 2026 qui sera une année charnière.

 

Tournée vers ces objectifs, la Corse pourra avancer et construire un avenir pour sa jeunesse.

 

In grazia di Diu, è di core vi pregu Pace e Salute a tutti,

 





