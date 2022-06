Les sapeurs pompiers de Paris remportent les 12e championnats de France à Ajaccio

À noter la belle dixième place de la sélection de Haute-Corse. À l’arrivée, des matchs en 2x12 mn (phase de poule), 2x15 mn (quarts de finale) et 2x20mn (1/2 et finales) et la palme pour les Sapeurs Pompiers de Paris, vainqueurs de la compétition dans une très belle ambiance où les valeurs du sport ont été mises en exergue. Et une belle promo pour l’Union Départementale dont on ne soulignera jamais assez le travail au service de l’action sociale.





Ils étaient près de 400 sapeurs pompiers à rejoindre la Cité Impériale ces vendredi 10 et samedi 11 juin. Cette fois, il n’était pas question d’évoquer la profession mais plutôt le sport et les valeurs qu’il véhicule. C’est dans cet esprit que la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France met en place chaque année depuis plus d’une dizaine d’années, un championnat de France. En septembre dernier, le congrès national a donné son feu vert pour l’organisation de la 12e édition à Ajaccio à l’initiative de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Corse-du-Sud. « Cela a représenté un long travail en amont depuis cette date, précise Alex Costa, responsable de la commission événementielle de l’UD, tout le monde s’est mobilisé pour faire de ces deux jours, une grande fête du sport. »Vingt-neuf départements avaient donné leur accord, au départ, pour participer à l’événement, faute de budget, certains ont dû se raviser au dernier moment. Ils étaient donc vingt et un ces vendredi et samedi pour un total de près de 400 hommes et femmes. Des sélections masculines, féminines ou mixtes de grande qualité. « Un bon niveau de N2, N3 » rappelle Alex Costa, par ailleurs responsable de l’équipe de Corse-du-Sud. Débutée le jeudi soir par une rencontre entre une sélection nationale et une squadra corsa, la compétition s’est déclinée par une phase de poule sur quatre sites : le Palatinu et les complexes sportifs Pascal Rossini, Michel Bozzi et Jean Nicoli.Les clubs insulaires (GFCA, HAC, HPA, Corte et Ile Rousse) apportant leur contribution (buvette, tableau de marque, arbitres avec le concours de la Ligue Corse…). Quatre têtes de séries, le podium de la dernière édition (Pompiers de Paris, Alpes Maritimes, Gironde) et les organisateurs (Corse-du-Sud) pour une formule débouchant sur les quarts, demis et finale. La marche était sans doute un peu trop haute pour l’équipe « Pumonte ». « On a monté la sélection il y a à peine deux mois, ajoute Alex Costa, et on s’est entraîné seulement quatre fois. » Un sentiment que partage Jean-Pierre Gaffory, l’un des joueurs. « On a joué huit matchs en deux jours, commente-t-il, c’était un peu difficile mais on s’en sort honorablement avec la 7e place au classement général. »