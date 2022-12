Les rencontres notariales de Haute-Corse se poursuivent à Bastia

La rédaction le Vendredi 2 Décembre 2022 à 20:33

Les rencontres notariales organisées par les notaires de la Haute-Corse se sont ouvertes ce vendredi 2 décembre sur la place Saint-Nicolas de Bastia. Elles se poursuivent ce samedi 3 et permettent au public d'aller tout à la fois à la rencontre des notaires et de mieux appréhender les ventes immobilières, les successions et les donations. Mais à la faveur de cette opération menée en partenariat avec la Banque des territoires, les notaires du département entendent aussi soutenir de la meilleure façon qui soit, l'association Inseme-se rendre sur le Continent pour raison médicale, présente sur place et qui s'associe à toutes les initiatives susceptibles d'aider tous les insulaires contraints d'aller se faire soigner loin de chez eux.

Ces rencontres notariales sont une de ces initiatives à laquelle les notaires ont complètement adhéré.