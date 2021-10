Les punaises diaboliques envahissent la Plaine Orientale

Sur les draps, les baies vitrées, les fenêtres, les lange étendu... elles sont de partout ! A la fin du mois de septembre, c'est le retour en Corse des Halyomorpha halys, plus communément appelées. Cette espèce exotique venue de Chine serait arrivée sur l'ile en 2018, depuis, elle envahit les domiciles des Corses mais surtout des habitants de la Plaine Orientale jusqu'au Fiumorbu.Leur caractéristique principale ? Se rassembler. "C'est une espèce grégaire qui cherche des refuges pour hiverner, c'est pour cela que les gens perçoivent la nuisance", assure Marie-Cécile Andrei-Ruiz, responsable de l’observatoire et du conservatoire des invertébrés de Corse à l'Office de l'environnement de la Corse (OEC). Malheureusement, l'insecte étant dans son milieu naturel, il n'est pas facile de s'en débarrasser. "On peut mettre des moustiquaires, les insecticides dans les maisons sont peu recommandés. Sinon il y a l'élimination physique...", poursuit-elle. Mais attention à ne surtout pas les écraser car vous risquerez de le regretter. Dès que l'insecte se sent en danger, son mécanisme de défense s'enclenche et celui-ci libère une odeur nauséabonde."Selon la spécialiste des insectes, deux solutions sont donc préconisées pour les éliminer : les attraper et les enfermer dans un sac au congélateur pendant plusieurs jours car le froid les assomme et les tue. Vous avez aussi le choix de les plonger dans un seau d'eau savonneuse. "Le savon détruit la pellicule hydrophobe de l'insecte qui lui permet d’être imperméable et il se noie".A l'office, l'insecte est bien connu. Pendant l'automne et le printemps, les agents reçoivent des dizaines de signalements sur le site de le site ALIEM géré par l'OEC. "La dernière fois nous avons reçu des photos de pelles remplies de punaises", poursuit l'entomologiste. Les "diaboliques" font partie de ces espèces envahissantes introduites à cause du transports de matériaux en provenance d’Asie. Comme elles, de nombreux insectes sont surveillés par la l'OEC à cause des ravages potentiels, qu'ils pourraient causer sur la biodiversité ou sur la santé humaine., précise la scientifique. Pour veiller à ce que ces espèces ne se propagent pas, l'office de l'environnement a développé deux programmes de recherches "Nous avons besoin que les gens qui remarquent des espèces qu'ils ne connaissent pas n'hésitent pas à nous les signaler. Sans cela, nous pourrions passer à côté d'un nouvel insecte dévastateur pour la biodiversité".