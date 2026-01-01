Les propriétaires du "Constellation" à Crans-Montana : "nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons tous très mal"

"On fera tout notre possible pour aider l'enquête", a déclaré Jacques Moretti, originaire de Ghisonaccia, à 20Minutes.ch, qui l'a brièvement rencontré dans sa maison de Lens, village voisin de Crans-Montana.

Il s'est également rapidement entretenu avec le quotidien La Tribune de Genève, à qui il a assuré que l'établissement avait été contrôlé "trois fois en dix ans" et que "tout s'est fait dans les normes".

Le bilan officiel de l'incendie est, à ce stade, de 40 morts et de 119 blessés.





Le couple a été entendu par les enquêteurs mais "à titre de personnes appelées à donner des renseignements", ce qui signifie qu'ils n'ont pas été placé en garde à vue ou mis en examen, selon la procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilloud.

Ils ont été notamment été interrogés sur la disposition des lieux, les travaux de rénovation et la capacité d'accueil du bar.





D'après les informations des médias, Jacques Moretti ne se trouvait pas au Constellation lors de l'incendie dévastateur, mais dans l'un des deux autres établissements du couple.

Sa femme Jessica Moretti, présente sur les lieux lors de l'incendie, a été légèrement blessée, mais a pu rentrer chez elle.

Jacques Moretti a souligné auprès de 20Minutes.ch que lui et son épouse coopèrent avec les autorités. "On fera tout notre possible pour aider à clarifier les causes. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir", a-t-il indiqué.

"Nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons tous très mal", assure-t-il.





Au vu des premiers éléments de l'enquête, "tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mis sur les bouteilles de champagne" et "tout a été approché de trop près du plafond", a indiqué Mme Pilloud vendredi à la presse.

Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux, une personne juchée sur les épaules d'une autre aurait ainsi mis le feu par accident au plafond.





L'enquête va notamment porter sur une mousse appliquée au plafond du bar ravagé, alors que plusieurs témoins ont pointé cet aspect de l'incendie.

"L'enquête déterminera si cette mousse est conforme" ou pas, a indiqué Mme Pilloud.