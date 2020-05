Les plages de Corse rouvriront dans leur quasi totalité ce jeudi

Fin du suspens : toutes les plages de Corse rouvriront dès jeudi en « statique ». Autrement dit, les corses pourront poser leurs serviettes sur la quasi totalité du littoral de l’île. C’est ce qui ressort de la concertation entre les maires des communes concernées et le préfet Frank Robine. « Les maires ont eu le souci de travailler en cohérence territoriale pour offrir aux corses des conditions lisibles et compréhensibles » déclare t-il.



Ainsi, cette ouverture ne souffre que de peu d’exceptions. Seules les plages des communes de Coti-Chiavari, Appietto et Alata resteront fermées. La communauté de communes du Pieve d’Ornano (Albitreccia, Grosseto-Prugna, Pietrosella, Serra-di-Ferro) n’autorisera quant à elle qu’un accès en « dynamique ». Le maire d’Ajaccio, un temps réticent, a finalement déposé une demande de réouverture, « convaincu par le comportement respectueux des ajacciens » explique le préfet.



Une ouverture sous conditions



Pour autant, « on ne pourra pas tout faire et tout le temps », prévient Frank Robine. En effet, l’ouverture sera limitée « du lever au coucher du soleil ». De même, toutes les activités ne sont pas autorisées : les pique-niques, barbecues et la consommation d’alcool seront interdits. « Ce sont des points de rappel, afin de souligner que la prudence doit rester de mise », commente Frank Robine. Comme partout, la distanciation physique devra être respectée : 1 mètre entre chaque personne, 5 mètres entre chaque groupe, limité à 10 personnes.



Les corses ne pourront pas encore profiter des petits à-côtés de la plage : la location ou la mise à disposition de matériel ne sera pas possible « tant que les protocoles de sécurité sanitaire ne sont pas définis ». Enfin, les restaurants de plage ne fonctionneront qu’en vente à emporter.



Ports de plaisance rouverts et activités nautiques autorisées



« Par souci de cohérence entre les activités, nous réouvrons aussi les ports de plaisance et les activités nautiques » indique le préfet. La navigation se fera néanmoins dans la limite des 54 miles nautiques - transcription maritime des fameux 100 kilomètres à ne pas dépasser pour les dépassements terrestres. Par ailleurs, pas de mouillage possible dans la bande des 500 mètres d’une plage fermée.



Ces libertés retrouvées ne feront pas l’objet de contrôles renforcés. « Nous en appelons à la responsabilité individuelle des corses. C’est un test grandeur nature » que le préfet et les maires espèrent concluant.



Les AOT reconduites



Concernant les paillotes, les autorisations d’occupation temporaire du domaine public accordées pour 2019 seront recondui tes, « pour assurer de la visibilité aux professionnels » explique le préfet. Quelques dossiers supplémentaires seront néanmoins étudiés, environ 150 pour la Corse-du-Sud.