Les nouvelles opportunités mondiales offertes par le nouveau développement de la Chine

Le plénum a défini avec justesse l'orientation historique du développement de la Chine pour les cinq ans à venir. Pendant la période du 14e Plan quinquennal, la Chine a enregistré de nouveaux progrès pionniers, des réformes profondes et des réalisations historiques dans son développement économique et social. Au cours de ces cinq années, la puissance économique, la puissance technologique et la puissance globale de la Chine ont atteint de nouveaux paliers, avec une augmentation attendue du PIB d'environ 4 200 milliards d'euros par rapport à celui de cinq ans avant, le volume PIB de l’année 2025 est estimé à 17 000 milliards d’euros. Pour la période du 15e Plan quinquennal, l'économie chinoise, avec ses bases solides, ses nombreux atouts, sa grande résilience et son énorme potentiel, verra ses conditions de soutien et sa tendance fondamentale à long terme rester inchangées. La Chine transformera ses atouts en une efficacité réelle pour un développement de haute qualité.





Le plénum a dessiné le plan grandiose pour la poursuite de la modernisation à la chinoise. Le résultat le plus important du plénum a été l'examen et l'adoption des « Propositions du Comité central du Parti communiste chinois pour l'élaboration du 15e Plan quinquennal pour le développement économique et social », qui ont défini les principes à suivre, les objectifs principaux et une conception générale pour le développement économique et social au cours des cinq prochaines années, ont fait des déploiements stratégiques majeurs dans 12 domaines.





Le plénum a envoyé un signal positif selon lequel la Chine est prête à continuer à partager les opportunités et à promouvoir le développement avec tous les pays. Nous avons clairement indiqué qu'il fallait élargir régulièrement l'ouverture institutionnelle, sauvegarder le système commercial multilatéral et étendre la circulation internationale ; élargir activement l'ouverture autonome, promouvoir l'innovation et le développement du commerce, étendre l'espace de coopération en matière d'investissement dans le deux sens, et construire ensemble «la Route et la Ceinture » de qualité. Ces dispositions démontrent pleinement la ferme détermination et la confiance de la Chine à élargir son ouverture de haut niveau. Le développement de la Chine injectera inévitablement plus de certitude et d'énergie positive dans le monde.



Du 14e Plan quinquennal au 15e Plan quinquennal, la Chine a montré sa détermination et sa persévérance à poursuivre un plan jusqu'au bout. Elle fournira plus de sagesse et de solutions chinoises au Monde, partagera les opportunités et se développera ensemble avec tous les pays du monde, y compris la France, promouvra une multipolarisation mondiale égalitaire et ordonnée et une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous, et contribuera à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.



Cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement du Consulat général de Chine à Marseille. Notre Consulat s'est toujours engagé à développer les relations de coopération amicale entre le Sud de la France et la Chine. Nous continuerons à forger l’amitié, à promouvoir activement les coopérations gagnant-gagnant dans divers domaines tels que le commerce et l'investissement bilatéraux, les sciences et technologies, l'éducation, la culture, le tourisme, la connectivité et le développement durable, et à accorder une attention particulière au rôle de la finance dans le renforcement de la coopération bilatérale, afin d'accompagner le Sud de la France à mieux profiter des nouvelles opportunités offertes par le nouveau développement de la Chine et à apporter de nouvelles contributions à l'édification d'un partenariat global stratégique sino-français plus solide et plus dynamique