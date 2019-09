Les journées de la biodiversité s'invitent en Balagne les 13 et 14 septembre

Les 13 et 14 septembre prochains, la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne organise sa première édition des journées de la biodiversité au Parc de Saleccia à L’Île-Rousse.

Pour ce faire, différents intervenants seront sur place pendant ces deux journées afin de mener des ateliers ou pour animer des conférences.



La journée du vendredi 13 septembre sera consacrée aux scolaires. Des classes de CM1 et CM2 des écoles de l’intercommunalité se rendront au Parc de saleccia pour la journée afin de participer à différents ateliers sur les tortues, les abeilles, les invertébrés aquatiques, les chauves souris, le milan royal, le tri …

Quant au samedi 14 septembre, des conférences-débats se tiendront toute la journée dans la salle de conférence du Parc sur des thématiques aussi variées que le changement climatique en mer Méditerranée, les sentiers de Balagne, la préservation de la truite Corse, les espèces protégées ou la végétation de Balagne.



La Communauté de communes est honorée d’accueillir, parmi les conférenciers, le Directeur adjoint du Museum d’Histoire Naturelle de Paris. François Dusoulier qui pour l'occasion présentera les premières découvertes du Museum, menées en Corse en juin dernier, dans le cadre de la mission « La planète revisitée ». Son intervention portera sur cette expédition, à la redécouverte des insectes de Corse.