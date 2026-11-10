Les iNOUïS du Printemps de Bourges - Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 novembre

Porte d’entrée d’un dispositif annuel au long cours, l’appel à candidatures prend le pouls de la vitalité de la scène musicale. Chaque année, ils sont plus de 4 000 artistes et groupes à tenter l’aventure pour se faire repérer par les professionnels des musiques actuelles, pour qui la sélection iNOUïS constitue chaque année le totem de l’émergence musicale. Unique en son genre, le dispositif Les iNOUïS s’appuie sur le travail de repérage des 29 antennes territoriales françaises et francophones, dont la Corse, de leurs relais respectifs, soit plus de 350 professionnels impliqués toute l’année sur le dispositif. S’inscrire aux iNOUîS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, c’est la promesse d’être repéré par des centaines des professionnels dans toute la France et de pouvoir bénéficier de conseils et d’accompagnement tout au long du processus de sélection. Être sélectionné aux iNOUïS c’est l’assurance de se produire au Printemps de Bourges Crédit Mutuel et de bénéficier de résidences ainsi que de participer à la Classe Verte, le stage de structuration indispensable pour qui se lance dans le circuit. L’aventure se poursuit aussi au-delà, avec un accompagnement tout au long de l’année et dans les festivals partenaires !
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