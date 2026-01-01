Les fêtes traditionnelles corses à l’honneur à Cagliari

Mettre en valeur les fêtes traditionnelles et les foires locales : c’est l’objectif des trois journées de travaux organisées en Sardaigne du 15 au 17 janvier. Une rencontre qui se déroule dans le cadre du projet européen Quality Made FESTA, lancé en mars 2024 et financé par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG Italie-France Maritime 2021-2027. Ce projet, qui s’achèvera le mois prochain, « vise à valoriser de manière systématique la multiplicité et la diversité des festivals, qui caractérisent fortement les régions mais sont actuellement sous-estimés et, surtout, mal interconnectés, afin de développer une offre touristique unique, intégrée, durable et authentique, en lien avec le patrimoine culturel, environnemental, gastronomique et viticole des régions ».





Dans ce cadre, plusieurs fêtes ont été sélectionnées dans les régions participantes - Corse, Sardaigne, Toscane, Var et Ligurie - pour constituer un parcours de deux ans, afin de favoriser les échanges et la coopération entre les organisateurs des festivals et foires locales dans les différents territoires. L’objectif était notamment de « développer un produit de tourisme culturel et des synergies », en créant « un itinéraire de voyage entre les territoires de la zone de coopération ».





Pour la Corse, quatre fêtes ont été retenues pour participer au projet et à la rencontre en Sardaigne, aux côtés de 15 autres fêtes régionales : A Fiera di a Castagna de Bocognano, A Festa di u Legnu e di a Furesta de la forêt de Padula, U Mele in Festa de Murzo et A Fiera di l’Alivu de Montegrosso. Joselia Pisano, chargée de communication pour l’événement, explique que « les initiateurs du projet Quality Made FESTA ont choisi différentes fêtes en France et en Italie parce qu’ils voulaient avoir une offre diversifiée afin de valoriser les traditions, la gastronomie et l'artisanat local ».





Alors que le projet Quality Made FESTA prendra fin le mois prochain, les organisateurs ont décidé d’organiser une rencontre en Sardaigne avec les participants au projet. Au programme de ces trois jours à Cagliari, des ateliers permettront aux organisateurs des fêtes et foires locales de partager leurs pratiques et de découvrir les outils développés par le projet, comme des vidéos promotionnelles, une application mobile et un guide de voyage interactif. « Des tables rondes seront également organisées autour de thématiques telles que “La fête à travers le temps et comme facteur d’attractivité territoriale” et “Les fêtes Quality Made, un réseau de coopération” » ​​afin de favoriser les échanges et la mise en réseau entre les participants.



À l’issue de la rencontre, un « protocole d’application de la stratégie de développement du produit intégré “FESTA” » sera signé par les participants. Un document qui vise à pérenniser la coopération entre les différents territoires et à faciliter la mise en place de futurs projets conjoints. « Avant, il s’agissait de projets individuels, mais maintenant, ils vont travailler ensemble pour partager leur savoir et leur expérience pour le futur », souligne Joselia Pisano.

