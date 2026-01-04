Les deux dépôts pétroliers de Corse bloqués par les distributeurs insulaires

Au dépôt du Vazzio, les ambulanciers ont également rejoint le mouvement, indiquant « avoir de plus en plus de mal à s’en sortir ». « Le carburant est en train d’augmenter, et comme les prix de la Sécurité sociale restent fixes, on n’a pas de solution pour augmenter nos tarifs », souligne Mickaël Pomi, ambulancier ajaccien présent sur place. « Il faut absolument que l’État fasse quelque chose, non seulement pour les transporteurs, mais aussi pour l’ensemble de la population qui travaille. Aujourd’hui, on rejoint ce collectif et on espère qu’on va être écoutés, pour être considérés au moins comme les départements ultramarins afin d’avoir des prix bloqués et faire face à nos charges qui commencent à devenir insupportables. »





Autre profession présente à Ajaccio : les pêcheurs, avec u Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi. « On est là pour apporter notre soutien aux ambulanciers, aux pétroliers, aux agriculteurs et au peuple corse qui subit cette augmentation tragique », indique Joseph Sanna, secrétaire du syndicat. « Ça alourdit encore plus les problèmes qu’on rencontre. L’augmentation du prix du gasoil, c’est la cerise sur le gâteau, on arrive au summum. On a des pêcheurs qui vont rester à quai parce que ce n’est plus rentable d’aller à la pêche. On pourrait baisser les bras, mais on a choisi de se défendre face au manque d’écoute des autorités compétentes. On a fait un ultimatum à la préfecture via la DMLC [Direction de la mer et du littoral de Corse, ndlr] en disant qu’on n’accepte plus cette situation. »





Du côté de Lucciana, ce sont les taxis et les infirmiers qui se sont aussi rendus sur place aux côtés des distributeurs de carburant.

