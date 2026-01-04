Carburants : l’exécutif corse interpelle l’État face à une nouvelle flambée des prix

Cette augmentation intervient « dans un contexte international de tensions liées à la guerre en Iran et à la flambée des cours du pétrole », soulignent-ils dans un communiqué commun.Les deux responsables rappellent que la question du coût des carburants en Corse ne date pas d’aujourd’hui. « Depuis l’accession des nationalistes aux responsabilités, l’Assemblée de Corse et le Conseil exécutif ont alerté et saisi les gouvernements successifs à plusieurs reprises sur un problème structurel », indiquent-ils.Ils mettent en avant des facteurs spécifiques : « En raison de l’insularité, de la dépendance aux importations, de la structure du marché et des contraintes logistiques propres au territoire, les prix pratiqués en Corse demeurent durablement plus élevés et plus sensibles aux variations internationales. »Ce différentiel est dénoncé de longue date. « L’Assemblée de Corse a dénoncé dès le 14 avril 1987 le différentiel de prix avec le Continent », rappellent-ils, évoquant également plusieurs délibérations récentes demandant des adaptations législatives pour « mettre fin au monopole dans la distribution et le stockage des carburants ».Malgré ces démarches, « le Gouvernement n’a donné aucune suite à l’ensemble de ces demandes ».Dans le contexte actuel, l’exécutif corse estime que la situation atteint un seuil préoccupant. « La conjoncture internationale vient amplifier ces fragilités structurelles et place de nombreux ménages, entreprises et professionnels dans une situation critique », alertent-ils.Ils insistent sur les conséquences directes pour l’île : « Dans une île où les déplacements reposent largement sur la voiture et où le transport des biens dépend fortement du carburant, cette hausse a un impact direct sur le pouvoir d’achat, l’activité économique et la vie quotidienne des Corses. »Face à cette situation, les deux responsables appellent l’État à agir. « Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs de soutien pour atténuer immédiatement les effets de la hausse des carburants », plaident-ils à court terme.À moyen terme, ils demandent « des réponses plus structurantes » pour corriger durablement les déséquilibres, notamment via « des initiatives législatives visant à mieux encadrer les prix dans les territoires insulaires confrontés à des situations exceptionnelles ».« Le moment est venu de réunir enfin les conditions pour mettre un terme à une situation anormale et inéquitable, qui dure depuis des décennies », insistent-ils.Dans cette perspective, le Conseil exécutif entend engager rapidement des échanges avec les acteurs du secteur. Une rencontre avec les distributeurs de carburants de l’île est prévue dès demain, jeudi.Les deux responsables réaffirment leur volonté de « travailler avec l’État, les parlementaires et l’ensemble des acteurs concernés afin de construire des solutions concrètes, à la fois immédiates et durables, pour protéger les Corses et préserver l’économie ».



