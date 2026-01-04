Mauvais temps : Circulation difficile à Vizzavona

La nouvelle goutte froide venue du pôle nord et qui touche la France depuis ce mercredi, n’a pas épargné la Corse la nuit dernière. La tempête Deborah a provoqué de très fortes rafales de vente sur le Cap Corse, en Balagne, sur les crêtes mais également dans le centre de l’île avec des pointes relevées à plus de 150 km/h.





Cette goutte froide, en contact avec la masse d’air chaud installée depuis quelques jours cause donc des perturbations et des chutes de neige à moyenne altitude. La limite pluie-neige se situant à 700 mètres et pouvant même s’abaisser jusqu’à 400 mètres.

Il a beaucoup neigé sur les principaux cols routiers et la neige continue de tomber jusqu’à Bocognano et Vivario, même si elle ne tient pas au sol.





En revanche, à Vizzavona la situation est plutôt délicate. Certes, le col reste ouvert et les engins de déneigement sont en action depuis la nuit dernière. Mais de nombreux automobilistes ont été surpris par ce changement radical de temps et de températures, abandonnant leurs véhicules sur le bord de la route, comme on a pu le constater sur les caméras du service des routes de la Collectivité de Corse.

D’ailleurs la circulation est interdite aux véhicules articulés et les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les autres véhicules non seulement à Vizzavona, mais également à Vergio au col de Sorba, au col de Verde, au col de Sevi et au col de la Vaccia. Le ciel devrait rester variable tout au long de la journée, même si quelques éclaircies devraient se dessiner en cours d’après-midi. Les services de Météo France ont relevé des valeurs largement inférieures aux normales de saison ce matin à 6 heures et allant de 10° à Bastia jusqu’à 3° à Corte. Les maximales de la journée devraient osciller entre 4° et 11°, de l’intérieur vers le littoral avec -4° sur le relief.

Le vent d’ouest souffle encore fort en rafales jusqu’ 85 km/h. Il faiblira légèrement dans le courant de la soirée. La nuit s’annonce calme et le retour du soleil est prévu pour ce vendredi.

