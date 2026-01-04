Corsica Linea réceptionne officiellement son nouveau navire

C’est le deuxième navire neuf propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) qu’acquiert la Corsica Linea. Ce jeudi, à Weihai, sur le chantier naval chinois CMJL Jinling, la compagnie maritime a célébré la cérémonie officielle de réception du Capu Rossu, aux côtés de son partenaire industriel Stena RoRo.



Une étape qui marque « l’achèvement de la construction du navire RoPax menée avec succès depuis la pose de la quille en février 2025 », précise la compagnie en annonçant que « le Capu Rossu rejoindra la France en mai avant d’être baptisé lors de deux cérémonies exceptionnelles » qui auront le 11 juin à Marseille et le lendemain à Ajaccio, alors que la Corsica Linea célèbrera son 10e anniversaire.



« L’arrivée d’un deuxième navire neuf l’année des 10 ans de Corsica Linea incarne la réussite de l’entreprise et l’engagement de l’ensemble de nos salariés qui font vivre le pavillon français en Méditerranée », s’est réjoui Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica Linea, à l’issue de la cérémonie.



En une décennie, la compagnie a profondément changé d’échelle. Deuxième employeur de marins français, et premier en Méditerranée, avec une flotte intégralement sous pavillon français premier registre, Corsica Linea s’est hissée parmi les cinq meilleures compagnies de ferries en Europe. Une progression que l’armateur associe à une politique d’investissements soutenue et à un virage assumé vers la transition énergétique.



Dans ce contexte, la compagnie souligne que l’arrivée du Capu Rossu « constitue un jalon essentiel » dans sa stratégie de décarbonation et rappelle s’être fixé un objectif de réduction de 40 % de ses émissions de CO₂ d’ici 2030. Ce deuxième navire propulsé au gaz naturel liquéfié s’inscrit ainsi dans le renouvellement progressif de la flotte, avec pour ambition de réduire durablement son empreinte environnementale.



« Ce programme d’investissements structurants de plus de 350 millions d’euros depuis 2016 s’inscrit dans la dynamique portée par Corsica Linea pour la création du premier corridor vert maritime français entre la Corse et le Continent. Cette ambition vise à proposer, à horizon proche, une solution de transport décarbonée fiable et de qualité pour le fret comme pour les passagers », indique encore la compagnie.



Après l’entrée en service d’A Galeotta en janvier 2023, le Capu Rossu devient le deuxième navire de type RoPax fonctionnant au GNL sur la desserte maritime de la Corse. De quoi, selon la compagnie, consolider le déploiement d’un service public maritime « toujours plus vertueux » sur le plan environnemental.



Long de 203 mètres et large de 27,80 mètres, le Capu Rossu pourra accueillir jusqu’à 1 000 passagers répartis dans 235 cabines. Doté de dix ponts, il proposera plusieurs espaces de restauration, dont un restaurant de 300 places, un snack et un bar. Côté fret, sa capacité atteindra 135 remorques et 180 véhicules. Propulsé au GNL et équipé de moteurs Wärtsilä, il pourra atteindre une vitesse maximale de 23 nœuds, confirmant son positionnement parmi les navires de nouvelle génération appelés à dessiner le futur du transport maritime en Méditerranée.