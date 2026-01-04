A màghjina - Cala Longa, trà mare chjaru è petre eterne
Au mouillage de Cala Longa, les rochers polis par le temps émergent d’une eau limpide aux reflets d’acier. Nichée à proximité du Phare de Senetosa, cette anse discrète offre un abri naturel recherché des navigateurs, entre silence minéral et lumière changeante. Un paysage brut, préservé, dont on ne se lasse jamais.
Si, comme Pascal Le Dervouët, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.