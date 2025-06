Les champions de Corse de Tennis sacrés à Lucciana : le coup de raquette du cardinal Bustillo

En 2e série messieurs, Bastien Prod'homme (Mezzavia TC) a disposé d'un autre ajaccien, Gilles Ponzevera (TC Ajaccio), en l'occurrence (2-6, 6-4, 6-2). Dans une finale disputée sous un soleil de plomb, le favori du tournoi a imposé son rythme dès les premiers échanges. Solide sur ses appuis, précis en fond de court, il a rapidement pris le dessus sur son adversaire en multipliant les frappes longues et profondes. La première manche est expédiée sur le score de 6-2.

Malgré un sursaut dans le deuxième set, où son adversaire a haussé le ton et tenté de faire parler sa puissance, le futur champion est resté imperturbable. Grâce à une excellente lecture du jeu et une gestion chirurgicale des points clés, il a conclu la rencontre sur le score de 6-4.

« C’est un titre important. J’ai su garder mon calme et être solide dans les moments chauds », a-t-il confié après sa victoire.

Au-delà de cet "événement", les courts du CTTC Lucciana qui ont accueilli, du 6 au 9 juin 2025, les finales des Championnats de Corse, point d’orgue d’une saison riche en émotions et en promesses pour la relève insulaire, on retiendra pour l'essentiel que Lola Tremellat a été sacrée (Costa Verde) l'a emporté en finale face à Laura Desideri (TV Miomo) 61 et 7-5 et a été donc sacrée hampionne de Corse Dames.