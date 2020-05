Les championnats de Corse de tennis auront lieu à minima au Centre de ligue à Lucciana

Depuis le 28 mai, date de la phase2 de sortie de confinement, plusieurs discipline sportives sont autorisées à reprendre leurs activités à la condition de respecter les règles sanitaires et mesures de distanciation drastiques

Parmi ces activités sportives, on compte le tennis qui a repris ses droits pour une pratique limitée.

Bernard Giudicelli, président de la Fédération Française de Tennis s'est exprimé sur cette phase 2 de sortie de confinement en précisant qu'un nouveau décret serait publié demain lundi 1er juin. Celui-ci dévoilera les modalités du protocole de déconfinement de cette phase 2 à partir du 2 juin.





Les clubs se sont organisés pour anticiper et mettre en place les mesures gouvernementales qui seront imposées . Les ligues de leur côté, en attente du nouveau protocole de la FFT pour l'organisation des championnats et tournois qui devrait être dévoilé dans les heures qui suivents mettent tout en œuvre pour être prêts le moment venu.

Parmi elle , la Ligue Corse de Tennis, comme ce fut le cas samedi matin lors d'une visio conférence à laquelle participaient le président Philippe Medori et les membres du comité directeur.







Au cours de cette réunion particulière du comité directeur, plusieurs sujets ont été abordés. Ils sont concentrés dans cette communication.

"Depuis la dernière réunion du CD qui avait eu lieu à Lucciana, en présence du président de la FFT, les mesures de confinement qui ont concerné, tout d’abord le Cluster d’Ajaccio avant de s’étendre à tout le territoire, ont impacté de façon importante tout l’écosystème du tennis insulaire.

Durant ces 55 jours, la Ligue est restée à l’écoute des clubs et de leurs enseignants pour les informer des mesures et des possibilités d’aides qui existaient mais également pour travailler sur une hypothétique reprise qui est devenue partiellement effective depuis le 11 mai. Durant cette période un grand nombre d’évènements ont du être annulés.

- 3 compétitions Internationales ont fait l’objet d’annulation: ITF de Calvi et de Mezzavia et la Raquette de Corail

- 36 compétitions régionales ont fait l’objet d’annulation

- Suppression des interclubs régionaux et nationaux

- Suppression des championnats de Corse de Calvi

- Suppression des raquettes FFT, Ados,

- Tournoi Para-tennis de la Costa Verde

- Suppression des championnats de Corse de Beach

- Suppression des championnats de Corse de Padel

- Suppression des finales du tennis entreprise



C’est une période relativement importante pour la pratique en compétition qui s’est mis en sommeil.

Et que dire de nos écoles de tennis et de nos enseignants ?

La période de sortie de confinement qui s’est ouverte le 11 mai dernier ne consacre pas la fin de

cette crise. Elle ouvre en revanche une nouvelle période : la relance. La relance du tennis et de ses disciplines associées, selon un double principe de responsabilité et de progressivité, mais aussi

avec une exigence sans précédent de solidarité et de complémentarité".



Concernant les championnats de Corse 2020 la Ligue publiait un communiqué:

" Le comité directeur de la ligue Corse a validé hier samedi 30 mai le report des championnats de Corse de tennis pour les catégories jeunes 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ainsi que le challenge galaxie orange et vert du 28 au 30 août 2020 au centre territorial de tennis à Lucciana .

Pour les seniors et seniors+, le championnat aura lieu lui aussi du 25 au 27 septembre à Lucciana .

Un mail sera envoyé dans les prochains jours à l’ensemble des joueuses et joueurs pour confirmer leur participation".

Cette annonce méritait des explications.



Contacté par nos soins, Philippe Medori, président de la Ligue Corse de Tennis et Françoise Ciavaldini, Président du Tennis Club de Calvi et Membre du Comité Directeur de la Ligue nous expliquent les raisons de cette décision et le choix du Centre Territorial de Ligue au détriment des infrastructures du Tennis Club de Calvi où se déroulent habituellement ces championnats.



Philippe Medori, Président de la Ligue Corse de Tennis

" Le comité de direction qui s'et tenu ce samedi à présenté l’ensemble des mesures de relance en direction des clubs comprenant des mesures financières, mais aussi un nouveau calendrier des compétitions que l’on espère pouvoir reprendre à partir du mois d’aout.

Après avoir été dans l’obligation ,pour des raisons sanitaires, d’annuler les championnats de Corse à Calvi, le comité de Direction de la Ligue s’est prononcé favorablement pour l’organisation de cette épreuve au centre de ligue de Lucciana.

Pour reprendre les propos de la secrétaire générale adjointe de la ligue: « cette année pas de cris de joie ou de coup de gueule dans la pinède, le virus aura presque tout emporté sauf l’envie de nous retrouver autrement et ailleurs mais nous retrouver autour de la balle jaune sur la terre ocre de Lucciana.

Pour de nombreuses raisons organisationnelles mais aussi pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, les championnats de Corse se dérouleront cette année à Lucciana sur 2 week end. L’organisation sera bien évidemment différente des années précédentes mais il n’y aura pas d’année blanche pour le tennis insulaire. Il convient aujourd’hui, de continuer de respecter les mesures de sortie de confinement afin que le tennis insulaire puisse progressivement retrouver son activité".



Françoise Ciavaldini présidente du Tennis Club de Calvi, membre du comité cirecteur de la Ligue

"Cette décision a été prise au terme d'une visio conférence que nous avons eu hier matin.

Le choix du Centre Territorial de Ligue à Lucciana s'imposait à nous mais je tiens à rassurer tout le monde, le site de Calvi, incontournable pour une très grande majorité du monde du tennis insulaire n'est pas abandonné, bien au contraire. En 2021, c'est avec joie et fierté que Calvi sera à nouveau la capitale du tennis insulaire.

Les règles sanitaires et mesures de distanciation imposées font que nous n'aurions pas été en mesure d'organiser ces championnats en août pour les jeunes et en septembre pour les seniors, et ce pour plusieurs raisons:

la première, concerne les règles de sécurité qui n'auraient pu être appliquées sans aucun risque sur nos installations, la seconde est d'ordre pratique avec du matériel qu'il aurait fallu déplacer de Bastia tout en assurant à chaque fois la désinfection de celui-ci et enfin, comme chacun le sait au mois d'août, de nombreux clubs organisent leur tournoi d'été, qualificatifs pour les championnats de Corse 2021. Enfin, j'ajouterai que en l'état, ces championnats de Corse de tennis n'auraient pas été un évènement festif pour Calvi.

Comme vous l'a expliqué le président Philippe Medori, ces XXXIVèmes championnats de Corse se dérouleront dans des conditions très particulières. Pour les raisons évoquées, il fallait un palmarès pour 2020 tout comme il fallait que joueuses et joueuses puissent aborder les qualifications pour 2021 en toute sérénité.

Je vous donne rendez-vous à tous et vous promet qu'en 2021 la fête n'en sera que plus belle.

Prenez tous bien soin de vous".