Les bières imaginées par les étudiants en génie biologique jugées par les professionnels de Pietra

Ace vs Punta : les étudiants en Génie Biologique de l’IUT de Corse se sont affrontés dans le concours de celui qui produira la meilleure bière. La première se veut rafraîchissante, pétillante, au goût de menthe et de citron, idéale, comme son nom l’indique, après un match de tennis. La seconde, plus caractérielle, se veut plus authentique, au goût de clémentine, à déguster après un trail ou une randonnée.



Et pour les juger, pas n’importe quel endroit, ni n’importe quel jury. La brasserie Pietra à Furiani et ses brasseurs, responsables qualité ou encore de la communication : identité, aspect, odeur, goût, arrière-goût, texture, procédé de fabrication… Tout est passé au crible.

Si la bière au citron et à la menthe a remporté la partie d’une courte avance, l’enjeu était ailleurs, explique Vanina Lorenzi, responsable pédagogique du parcours Génie Biologique à l’Université de Corse, à l’IUT : « La bière, c’est de la fermentation, ça permet aux étudiants de toucher du doigt leurs cours théoriques. On parle de levure, sur le papier tout paraît facile mais au final ils se rendent compte que c’est plus fin et plus technique qu’ils le pensent. »

Un discours approuvé par Eric Nanty, le responsable achats et technique de la brasserie Pietra : « Il s’agit pour les étudiants de voir concrètement ce qu’ils apprennent, au niveau des réactions chimiques. Par exemple, que le comportement des levures et les réactions chimiques vont permettre de faire les bons dosages pour donner un goût différent à la bière. »



Pour la responsable pédagogique et le responsable technique de chez Pietra, ce concours entre étudiants, organisé depuis plusieurs années, permet aussi de confronter les élèves au monde professionnel : « les exigences commerciales, sur le goût, l’apparence mais aussi le marketing. C’est un monde fascinant, technique et pointu. » et de « voir la réalité du monde de l’entreprise » qui parfois peut sembler abstraite depuis les bancs de l’université.





Et il y a bien un objectif à cela : créer une passerelle entre le monde économique corse et les étudiants en Génie Biologique de l’Université de Corse. Nombreux travaillent désormais dans l’industrie agroalimentaire, comme Justine Godard, référente santé et sécurité à la brasserie Pietra depuis sept ans. « J’ai intégré l’entreprise en alternance grâce à cette formation. On ne fait pas attention mais la Corse est riche en industrie agroalimentaire. On le voit sur les agrumes aussi. On a toute la partie recherche et développement pour créer de nouvelles bières et de nouveaux produits. On a aussi tout ce qui va concerner le contrôle qualité. »





Une idée qui ne rebute pas Camille Imperinetti, 21 ans, étudiante en génie biologique à l’IUT de Corse. Pour elle, participer à ce concours « change des cours un peu théoriques, ça nous apprend plein de choses sur le milieu de la bière. Il y a pas mal de brasseries en Corse, ça nous permet d’apprendre à faire une bonne bière, et pourquoi ne pas aller plus tard dans les brasseries et apporter plus tard sa pierre à l’édifice. » Pour son concurrent du jour, son camarade de classe Antoine Colombani : « Pietra est une très grande société corse et c’est important de leur montrer l’innovation que peut apporter la jeunesse corse. »

