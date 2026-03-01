Après les municipales, RN et Mossa Palatina s’implantent dans les principales villes de l’île

Dans les deux villes, les candidats avancent la même explication. Celle d’une volonté de dégagisme des majorités sortantes qui se serait exprimé à leur détriment. « Le vote utile l’a emporté, mais il y a quand même une volonté de changement sur Ajaccio », a réagi François Filoni ce dimanche soir, estimant qu’une partie de son électorat s’est reportée sur la liste d’union nationaliste de Jean-Paul Carrolaggi, le principal challenger au maire sortant. À Bastia, Nicolas Battini évoque lui aussi « une très légère déperdition d’un point de vue électoral, certainement due à un petit vote utile qui s’est exprimé dans notre écosystème politique ».



Une tribune inédite pour l'extrême droite en Corse



Si le tassement d’entre-deux tours à Ajaccio et Bastia contraste avec les attentes nées des dernières législatives, où l’extrême droite avait enregistré des scores bien plus élevés sur l’île, pour les intéressés, l’essentiel est ailleurs : cette élection marque en effet le passage d’un vote protestataire à une présence institutionnelle. Car malgré ce recul, les deux listes conservent suffisamment d’électeurs pour décrocher des sièges dans les conseils municipaux. Trois élus à Ajaccio, autant à Bastia. Le pari est d’ores et déjà gagné pour le RN et Mossa Palatina. « C’est quand même la première fois que le RN entre au conseil municipal d’Ajaccio et on peut s’en féliciter », insiste François Filoni, qui assure que son groupe « fera en sorte que les Ajacciens qui n'ont pas la parole aujourd'hui l’auront demain au conseil municipal ». Même satisfaction du côté de Nicolas Battini, qui se dit « parfaitement satisfait » et voit dans ce résultat « une grande victoire qui va nous permettre d’établir des perspectives d’un point de vue de la structuration et de la conduite de notre action politique à Bastia et dans le reste de la Corse ».



Dès le premier tour, une première étape avait été franchie à Porto-Vecchio. Même si Michel Chiocca, le candidat de Mossa Palatina, n’arrivait qu’en quatrième position après la réélection de Jean-Christophe Angelini, il parvenait à assurer son siège au conseil municipal de la cité du sel. Une élection qui illustrait déjà cette implantation progressive de l’extrême droite sur l’île. Une dynamique donc confirmée une semaine plus tard.



Et si cette présence reste encore minoritaire, elle est désormais bien inscrite dans le paysage politique insulaire. Et offre au RN et à Mossa Palatina une tribune qu’ils n’avaient encore jamais eue dans les trois principales villes de Corse.