Le nouveau conseil municipal de Bastia
La rédaction le Lundi 23 Mars 2026 à 14:20
Les urnes ont rendu leur verdict. La composition du nouveau conseil municipal de Bastia est désormais connue. Il devrait être installé dans le courant de la journée de samedi à l’Alb’Oru, à Lupino. Sauf désistements, il se présentera ainsi
Bastia Inseme
|1 - M. Gilles SIMEONI
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|2 - Mme Hélène BERETTI
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|3 - M. Laurent PAPAZIAN
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|4 - Mme Emmanuelle DE GENTILI
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|5 - M. Pierre ORSINI
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|6 - Mme Josée NATALI
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|7 - M. Pierre SAVELLI
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|8 - Mme Marie STROMBONI
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|9 - M. Pasquale CASTELLANI
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|10 - Mme Mattea LACAVE
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|11 - M. Paul TIERI
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|12 - Mme Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA
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|13 - M. Serge LINALE
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|14 - Mme Anne Marie CARRIER
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|15 - M. Pierre PIERI
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|16 - Mme Françoise FILIPPI
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|17 - M. Philippe CIMINO
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|18 - Mme Carulina GUERRINI-COLOMBANI
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|19 - M. Didier GRASSI
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|20 - Mme Angelina MANGANO
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|21 - M. Antoine GRAZIANI
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|22 - Mme Danielle MATTEI
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|23 - M. François FABIANI
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|24 - Mme Catherine CASIMIRI
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|25 - M. Alain DEL MORO
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|26 - Mme Mathilde MATTEI
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|27 - M. Franck DASSIBAT
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|28 - Mme Emmanuelle LUCIANI
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|29 - M. Michel TERRACHON
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|30 - Mme Dominique NASICA
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|31 - M. Philippe VIGNOLI
Siègeront à la CAB
|Gilles SIMEONI
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|Hélène BERETTI
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|Laurent PAPAZIAN
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|Emmanuelle DE GENTILI
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|Pierre ORSINI
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|Josée NATALI
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|Pierre SAVELLI
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|Marie STROMBONI
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|Pasquale CASTELLANI
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|Mattea LACAVE
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|Paul TIERI
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|Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA
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|Serge LINALE
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|Anne Marie CARRIER
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|Philippe CIMINO
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Uniti per Dumane
Siègeront à la CAB
|1 - M. Julien MORGANTI
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|2 - Mme Marie-Claire POGGI
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|3 - M. Jean-Martin MONDOLONI
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|4 - Mme Josepha OLIVESI
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|5 - M. Jean-Sébastien DE CASALTA
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|6 - Mme Allison FIESCHI
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|7 - M. Sylvain FANTI
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|8 - Mme Hélène SALGE
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|9 - M. Matthieu RICCI
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|Julien MORGANTI
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|Marie-Claire POGGI
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|Jean-Martin MONDOLONI
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|Josepha OLIVESI
Populu di Bastia
|1 - M. Nicolas BATTINI
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|2 - Mme Valérie IDDA
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|3 - M. Michel BRUSCHINI
Nicolas Battini siègera à la CAB
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