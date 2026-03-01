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Le nouveau conseil municipal de Bastia


La rédaction le Lundi 23 Mars 2026 à 14:20

Les urnes ont rendu leur verdict. La composition du nouveau conseil municipal de Bastia est désormais connue. Il devrait être installé dans le courant de la journée de samedi à l’Alb’Oru, à Lupino. Sauf désistements, il se présentera ainsi



Bastia Inseme

Le nouveau conseil municipal de Bastia
1 - M. Gilles SIMEONI    
2 - Mme Hélène BERETTI    
3 - M. Laurent PAPAZIAN    
4 - Mme Emmanuelle DE GENTILI    
5 - M. Pierre ORSINI    
6 - Mme Josée NATALI    
7 - M. Pierre SAVELLI    
8 - Mme Marie STROMBONI    
9 - M. Pasquale CASTELLANI    
10 - Mme Mattea LACAVE    
11 - M. Paul TIERI    
12 - Mme Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA    
13 - M. Serge LINALE    
14 - Mme Anne Marie CARRIER    
15 - M. Pierre PIERI    
16 - Mme Françoise FILIPPI    
17 - M. Philippe CIMINO    
18 - Mme Carulina GUERRINI-COLOMBANI    
19 - M. Didier GRASSI    
20 - Mme Angelina MANGANO    
21 - M. Antoine GRAZIANI    
22 - Mme Danielle MATTEI    
23 - M. François FABIANI    
24 - Mme Catherine CASIMIRI    
25 - M. Alain DEL MORO    
26 - Mme Mathilde MATTEI    
27 - M. Franck DASSIBAT    
28 - Mme Emmanuelle LUCIANI    
29 - M. Michel TERRACHON    
30 - Mme Dominique NASICA    
31 - M. Philippe VIGNOLI 


Siègeront à la CAB
Gilles SIMEONI    
Hélène BERETTI    
Laurent PAPAZIAN    
Emmanuelle DE GENTILI    
Pierre ORSINI    
Josée NATALI    
Pierre SAVELLI    
Marie STROMBONI    
Pasquale CASTELLANI    
Mattea LACAVE    
Paul TIERI    
Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA    
Serge LINALE    
Anne Marie CARRIER    
Philippe CIMINO    
 

Uniti per Dumane

1 - M. Julien MORGANTI    
2 - Mme Marie-Claire POGGI    
3 - M. Jean-Martin MONDOLONI    
4 - Mme Josepha OLIVESI    
5 - M. Jean-Sébastien DE CASALTA    
6 - Mme Allison FIESCHI    
7 - M. Sylvain FANTI    
8 - Mme Hélène SALGE    
9 - M. Matthieu RICCI    

Siègeront à la CAB
Julien MORGANTI    
Marie-Claire POGGI    
Jean-Martin MONDOLONI    
Josepha OLIVESI

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