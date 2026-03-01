Le nouveau conseil municipal de Bastia

La rédaction le Lundi 23 Mars 2026 à 14:20

Les urnes ont rendu leur verdict. La composition du nouveau conseil municipal de Bastia est désormais connue. Il devrait être installé dans le courant de la journée de samedi à l’Alb’Oru, à Lupino. Sauf désistements, il se présentera ainsi