« Les armes ont encore parlé » : vive émotion en Corse après le drame de Ponte-Leccia

Indignation et appels à la réflexion collective

Parmi les nombreuses réactions, la Ligue des Droits de l’Homme a publié un communiqué interrogeant les racines de cette violence. « Pourquoi ? Cela doit cesser, comment faire ? Notre société est-elle à ce point de souffrance pour que la vie d’une femme, d’un homme puisse n’être rien ? » L’association souligne l’importance de comprendre et prévenir les mécanismes qui mènent à de tels actes : « Nous ne pouvons renoncer à comprendre ce qui dans notre société permet ces passages à l’acte. Comprendre ici et maintenant pour prévenir et ne pas abandonner notre jeunesse face à cette banalisation de la violence dont elle est souvent la première victime. »



Un « seuil de trop » selon Jean-Félix Acquaviva

L’ancien député nationaliste Jean-Félix Acquaviva a également réagi avec gravité. Pour lui, « après le drame d'Aiacciu de fin d'année et ceux du début 2025 un seuil de trop a été franchi vers l’horreur ». Il appelle chacun à assumer ses responsabilités, en Corse comme du côté de « l’État régalien ».