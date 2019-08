Les agents du parc naturel régional de Corse au chevet d'un vautour fauve

Le centre de soins aux rapaces a recueilli depuis quelques mois un vautour fauve… Espèce non présente naturellement sur l’île, cet individu avait été relâché en Italie il y a quelques années. Il a traversé la mer et a pu être observé depuis 2015 en Corse, où il semble s’être installé durablement.

Il souffre d’une plombémie, probablement due à l’ingestion d’une charogne contenant des chevrotines.





Les agents du Syndicat mixte du PNRC se relaient pour le nourrir et lui donner son traitement ; ils sont aidés et soutenus en cela par nos partenaires pour la préservation des vautours, à savoir les vétérinaires de la clinique de l’Orta, à Corte, le docteur Eric Stoeckel à Bastia ainsi que Alexis Llopis de la VCF (Fondation pour la conservation des vautours).





Nous tenons à les remercier chaleureusement, et nous espérons que le traitement pourra permettre de relâcher avant la fin de l’année ce vautour fauve dans le milieu naturel, où vous aurez peut-être l’occasion de l’observer.