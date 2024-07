Après plusieurs cas de gastroentérite sur le GR 20, le PNRC et l’ARS appellent à la vigilance

Depuis quelques jours, les témoignages se multiplient. Sur le GR 20, plusieurs randonneurs racontent avoir été victimes de troubles gastriques, souvent fulgurants. Au point même d’avoir entraîné l’intervention du PHGM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) dans les cas plus graves. Alors que certains ont rapidement mis en cause la consommation d’eau prélevée sur différentes étapes du mythique sentier, le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) a tenu à diffuser un appel à la prudence. « Il est important que les randonneurs soient vigilants non seulement dans leurs efforts physiques, mais également quant à l'utilisation de l’eau sur le sentier du GR20. Les eaux des sources et ruisseaux ne doivent pas être bues sans avoir été filtrées préalablement, et ce par précaution. Nous rappelons également que l’eau des refuges n’est pas contrôlée. Un affichage est d’ailleurs fait en ce sens dans chaque refuge. Pour votre santé, il est impératif d’appliquer ces règles », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux ce week-end en rappelant que « de l’eau potable est disponible à la vente dans chaque refuge ou avec l’utilisation de filtres ou pastilles de traitement ».



Toutefois le PNRC précise que l’eau « n’est pas forcément en cause ». « Les gens font des efforts physiques sous fortes chaleurs, certains doublent les étapes. Nous sommes en plein mois de juillet. Le corps peut être mis à rude épreuve », souligne-t-il en pointant également la présence potentielle de virus. Dans ce droit fil, l’Agence Régionale de Santé Corse (ARS) a diffusé un communiqué ce lundi en fin de journée dans lequel elle affirme que « plusieurs cas de gastroentérites sur le GR20 » lui ont été remontés le 12 juillet dernier. « Face à cette situation inhabituelle, des investigations ont été menées par l’ARS dès ce week-end, en lien avec Santé Publique France et le Parc Naturel Régional pour en connaître les origines », indique l’ARS en dévoilant : « Les premières investigations laissent penser que les origines des cas de gastroentérites sont multifactorielles ».



Dans l’attente des résultats des analyses menées ce week-end et de celles programmées en début de semaine, elle appelle les randonneurs à respecter des règles essentielles : « traiter l’eau avant consommation », « respecter les consignes simples d’hygiène », au premier rang desquelles « se laver les mains souvent » et contacter un médecin ou à défaut le 15 en cas de symptômes. « Précisez que vous êtes randonneur sur le GR20. Le médecin vous prescrira une analyse biologique des selles », ajoute encore l’organisme. Alors que les gastroentérites « se transmettent le plus souvent par contamination interhumaine et manu portées », l’ARS a aussi donné, consigne « aux refuges gérés par le PNRC de renforcer le nettoyage notamment des toilettes et des zones particulièrement touchées ».