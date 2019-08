Les Rencontres de Calenzana : demandez le programme !

: dans une ambiance détendue et familiale les Rencontres proposent une programmation éclectique qui s’adresse autant au néophyte qu’au mélomane et mène de pair le plaisir de la musique et la découverte d’une région.: la musique investit les pittoresques villages de Balagne en Haute-Corse. Partant de Calenzana, les Rencontres s’invitent cette année jusqu’à Belgodere, en passant notamment par Lumiu, Cassanu, Galeria, Montemaggiore ou encore Calvi.- 6 jours de musique- 21 concerts dont 8 en entrée libre- 48 artistes locaux, nationaux et internationaux- sur 15 lieux de rencontres- répartis sur 10 communes- 3 rendez-vous d’Opéra- 4 concerts orchestraux- 5 concerts de plein air- 1 master classe- et 2 rendez-vous cinéma (en partenariat avec Les Nuits Med): chaque édition plus ambitieuse, mêle des œuvres classiques et contemporaines, interprétées dans une étonnante diversité et vitalité par des artistes de renommée internationale, venus de tous horizons. La variété de styles va du répertoire classique ou baroque aux musiques du monde, en passant par les polyphonies.CNI a choisi de vous présenter un concert par jour au milieu de cette programmation foisonnante. Programme complet s C’est l’Orchestre Royal de Wallonie qui inaugure cette 19édition aux cotés de l’incontournable altiste Gérard Caussé et du violoncelliste Aurélien Pascal. Une grande soirée d’ouverture en l’Eglise Blaise-Pascal de Calenzana ce, ils partageront cette fois l’affiche avec le trompettiste David Guerrier – multi-primé dont deux Victoires de la Musique en 2004 et 2007 – et Denis Pascal, l’une des figures les plus originales du piano français. Toujours en l’Eglise Blaise-Pascal, àà la Chapelle Ste Restitude de Calenzana, Louise Cournarie présente Le Piano des Lumières, un spectacle axé autour d’une double approche des instruments anciens (clavecin) et moderne (piano).Le fameux concert à l’Aghja di U Mucale, devenu un incontournable des séances de plein air proposées par les Rencontres de Calenzana, se déroule le. Cette année, les artistes résidents mettront à l’honneur le compositeur corse Henri Tomasi suivi de Joseph Canteloube et du brésilien Villa-Lobos.Amaury Vassili c’est 700 000 albums vendus et bientôt 10 ans de carrière. Le ténor interprètera son nouvel album, plus personnel, mélange de titres inédits, écrits et composés par lui-même, Slimane et William Rousseau. On pourra également compté sur des reprises sublimées par sa voix de ténor. Il se produiraen l’Eglise Saint-Blaise de Calenzana.Pour finir le Festival en beauté et en chanson, on ne saurait trop vous conseiller,, sur la place Pariggi de Calenzana, l’étonnant Café del Mundo. Les guitaristes de flamenco les plus « hot » d’Allemagne proposent un show insolite et unique.Prendre place au cœur de ces Rencontres c’est devenir un acteur de ces échanges particuliers, de ces moments musicaux magiques et hors du temps.On en veut pour preuve la remarque que nous a fait Laurent Fack, directeur général de l’Orchestre Royal de Wallonie lors des répétitions : « C’est un concert qui pourrait être dans un grand théâtre parisien mais c’est à Calenzana qu’il se joue et j’en suis ravi. » Un concert d’exception, dans un cadre d’exception et accessible à tous… D’ailleurs, dimanche 18 août à 21h30, pour le Concerto Brandebourgeois de J.S. Bach, les solistes Gérard Caussé et Aurélien Pascal intègreront l’Orchestre. Positionnement inhabituel de deux solistes – l’un est au début de sa carrière pendant que l’autre tutoie les sommets – qui met en avant l’esprit des Rencontres, où sans distinction les musiciens se rencontrent pour un seul but : le plaisir de jouer.