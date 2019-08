Les Corses aux championnats de France de Trail

Les deux Porto-Vecchiais Véronique Filippi et Régis Rico seront présents sur les 50 kilomètres.



L'ASPVA sera, également, en lice sur les 25 kilomètres du Trail court où Elliot Polome, Léa Cullus, Mickaël Compas, Nicolas Benedetti, Sébastien Tiberi, Cédric Rudi et Jean-Marc Callaris auront fort à faire pour confirmer les bons résultats obtenus par équipes, lors des deux précédents championnats de France.

Le CAA, avec Johnny Landais, Julien Houdusse, Isabelle Hanot et Sandrine Pietrini sera aussi engagé sur la même course.



Enfin, le master Laurent Lovichi, dont c'est la première participation défendra les couleurs des Trailers de l'Extrême Sud. Les concurrents des 50 kilomètres prendront le départ ce samedi à 6 heures du matin, alors que ceux de la 25 kilomètres partiront dimanche à 9 heures.

GAP