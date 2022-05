Législatives 2022 : qui sont les huit candidats dans la 2e circonscription ?

C’est sans étiquette que le maire de San Giulianu et président de la Fédération des Républicains (LR) de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, se présente aux élections législatives des 12 et 19 juin dans la deuxième circonscription du département. Il entend bien profiter de la division des nationalistes pour ravir le siège au député sortant, Jean-Félix Acquaviva, et porter une voix différente au Palais Bourbon. Celle d’une droite sociale, forte et solidaire.