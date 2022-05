Jean-Félix Acquaviva : « Il ne serait pas responsable que l’on lézarde la maison que nous avons construite à Paris »

- Concernant la campagne électorale, confirmez-vous l’accord sur le soutien aux députés nationalistes sortants ?

- L’intérêt supérieur de la Corse a toujours prévalu dans nos choix individuels en tant que députés à Paris. Nous avons défendu les thèmes pour lesquels nous avons été missionnés en 2017. Sur ce plan-là, je n’ai pas failli ! Nous n’avons pas failli ! Nous avons été véritablement, dans notre action quotidienne, conformes à tout ce pourquoi nous avons été élus. Sur la question des prisonniers, de la langue corse, de la spéculation immobilière et foncière, de la réforme constitutionnelle et du statut d’autonomie, d’un statut fiscal et social, sur toutes les mesures spécifiques à obtenir sur tous les plans, nous avons combattu pied à pied, conformément à notre projet. Dans ce cadre-là, il y une logique évidente, et je pense que les Corse l’ont compris. Ils se sont aperçus que, pour la première fois, nous avons défendu de manière différente la Corse et son peuple, et nous avons obtenu des résultats. Grâce à notre lobbying, grâce à notre présence constante et à un travail acharné de tous les instants, nous pouvons aborder, le prochain mandat, avec un poids politique encore plus important pour négocier, surtout si la majorité présidentielle est un peu moins monocolore, moins large ou pourquoi pas relative, ou en cas de cohabitation. Nous aurons, à travers notre groupe, une force encore plus considérable pour faire avancer l’intérêt de la Corse et des Corses, et au-delà, pour défendre des valeurs d’humanisme, les libertés fondamentales et les valeurs sociales et économiques qui servent aussi notre territoire.



- C’est-à-dire ?

- Nous avons, par exemple, co-signé la proposition de loi sur la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé qui a été adoptée en première lecture et qui fait l’objet d’un consensus pour qu’on puisse l’adopter définitivement dans le prochain mandat. Les handicapés pourront recevoir des allocations sur leurs propres revenus et pas sur le revenu de leur conjoint, c’est une avancée sociale importante qui va bénéficier à toute la France ! Cela fait partie des sujets globaux qui ont des retombées en Corse et qui montrent que nous sommes conformes à des valeurs de société qui sont aussi celles de notre groupe Libertés & Territoires. C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre le libre-échange qui nuit à l’économie de production ou pris position pour les fromages fermiers. Nous sommes intervenus à l’international pour défendre les Kurdes et les Catalans. C’est aussi grâce notamment à notre groupe que le Conseil constitutionnel a censuré l’article 24 de la loi sécurité globale qui empêchait les journalistes de filmer les manifestations. Nous avons réussi à faire tomber dans la loi anti-casseurs la possibilité par le préfet d’interdire de manifester. Nous avons œuvré pour les libertés fondamentales. Il faut que les Corses entendent cela. C’est pourquoi il faut aujourd’hui une cohésion des sortants.



- Sur votre circonscription, vous devrez néanmoins affronter un nationaliste, Lionel Mortini, qui entend « être présent différemment à Paris ». Comment réagissez-vous ?

- Nous sommes en démocratie et chacun a le droit de se présenter. Je ne crains, ni le débat contradictoire, ni cette compagne que j’aborde sereinement et de manière déterminée. Je suis en mission pour l’intérêt général et l’intérêt de la Corse. Mon action s’inscrit dans la durée. Il ne serait pas responsable que l’on lézarde la maison que nous avons construite à Paris, et que l’on recule par rapport à l’acquis d’un groupe politique que nous avons constitué et par rapport à tous les ponts que nous avons érigés avec tous les groupes de l’assemblée nationale et dans les ministères afin d’arriver à une solution politique. C’est évidemment la détermination qui nous anime. Au vu de tout ce que nous avons fait, je ne comprends pas quelle serait une meilleure voie pour défendre la Corse à Paris ! L’argument ne tient pas ! Et ne tient d’autant pas que nous avons fait progresser les choses beaucoup plus que les députés de la Corse ne l’ont fait précédemment. Il y a deux choix qui s’opposent : soit de continuer sur la lancée pour consolider les acquis et transformer l’essai, soit de se présenter pour essayer de faire perdre avec des réseaux très disparates qui se coagulent et qui, pour parler clairement, sont anti-Acquaviva ou anti-Simeoni. Quand aux autres offres politiques qui vont encore se raccrocher à des partis parisiens en pensant que ce sera mieux que les fois précédentes, nous avons déjà vu leurs échecs. En la matière, par rapport aux enjeux de cette élection et par rapport à l’enracinement qui est le mien dans les territoires ruraux et de montagne, j’attends le jugement du peuple sereinement. C’est à lui de dire s’il préfère casser notre démarche dans son envol, ou au contraire lui donner de la force pour réussir. C’est en tout cas comme ça que je vois les choses.



- Vous êtes, donc, confiant ?

- Je suis confiant parce que nous avons beaucoup travaillé, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Les bilans, qui sont à disposition dans les mairies, sont conséquents. Il était difficile de pouvoir faire plus avec toute l’énergie que nous avons mise dans ce mandat. Mais, je suis un démocrate et il s’agit de convaincre et de rassembler. Je suis évidemment un candidat issu de la majorité territoriale, de Fa Populu Inseme, de Femu a Corsica et dans la lignée de ce que Gilles Simeoni a présenté en juin aux Corses, mais je suis aussi, depuis 2017, le député de tous les Corses, quelque soit leur origine politique. Nous sommes dans cette démarche de rassemblement parce que le peuple corse, ce n’est pas que des nationalistes.