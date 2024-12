Carbuccia : la première maison d'accueil pour les petites enfants inaugurée

Le projet, porté par le maire Pierre-François Bellini, se veut un véritable tournant pour les familles de la commune et des alentours. Il répond à un manque notable de structures dédiées aux enfants de moins de trois ans, en offrant un espace sécurisé et adapté au développement des tout-petits.



Une réponse rapide et adaptée aux besoins locaux

La MAPE, d’une capacité d’accueil de 12 enfants, sera supervisée par trois assistantes maternelles et bénéficie d’un espace de 200 m². Ce lieu comprend des chambres pour les siestes, un grand espace de jeux, une cuisine équipée pour la préparation des repas et un jardin extérieur sécurisé. Le bâtiment, une ancienne maison du peintre Charles Lévy, a été aménagé pour offrir un environnement calme et sécurisé, propice à l’épanouissement des jeunes enfants.



Le projet est né de la rencontre entre le maire et trois assistantes maternelles, désireuses de proposer une solution d’accueil pour les enfants avant leur entrée en maternelle. « Ce projet m’a immédiatement séduit », confie Pierre-François Bellini. « L’avantage, c’est que nous avons pu ouvrir cette structure en quelques mois, là où la construction d’une crèche publique traditionnelle prendrait plusieurs années. »



Un projet plébiscité par les familles

À l’approche de l’inauguration, les inscriptions sont déjà largement sollicitées. « Il y a un véritable besoin ici, et les demandes affluent », explique le maire. Les critères d’inscription sont simples : être domicilié dans la commune ou la vallée de la Gravona, et avoir un enfant de moins de trois ans. Les parents doivent fournir un dossier médical et, si nécessaire, une attestation d’emploi pour justifier de la demande.



Des projets futurs pour accompagner la petite enfance

L’ouverture de la MAPE marque la première étape d’une série d’initiatives pour renforcer l’accueil des tout-petits dans la vallée. Pierre-François Bellini évoque d’autres projets en cours, notamment dans les communes voisines, soulignant la volonté de la municipalité d’adopter une politique de la petite enfance proactive. « La MAPE est un modèle flexible qui nous a permis de répondre rapidement à un besoin urgent », conclut-il.