Législatives 2022 : horaires des bureaux de vote, résultats...tout savoir pour voter en Corse

Tous les candidats qui obtiennent un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription, peuvent prétendre au scrutin final. Cela veut donc dire que plus de deux candidats peuvent se présenter au second tour: on parle d'ailleurs de triangulaire si trois candidats sont qualifiés, voire de quadrangulaire s'ils sont quatre.

Le mode de scrutin des législatives est uninominal, majoritaire et à deux tours. Mais les règles de qualification pour le second tour sont très différentes. Comment cela fonctionne-t-il alors ? "Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart (25%) des électeurs inscrits dans la circonscription. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu",Ce seuil est d'autant plus difficile à atteindre que l'abstention est élevée, ce qui est traditionnellement le cas lors des élections législatives.Pour qu’un candidat ait le droit de se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucun candidat ne remplit cette condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.