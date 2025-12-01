Le village de Matra se fait beau pour Noël avec des figurines en carton pour compléter la décoration

De l’idée à la réalisation...

« À notre prise de fonction, explique le maire Michel Palmieri, nous avons fait une demande de subvention auprès de la Collectivité de Corse pour illuminer le village... avec des leds, afin d’économiser l’énergie. » Aussi, depuis trois ou quatre ans, Matra brillait classiquement au moment des fêtes. Mais cette année, Jo Léo et Severine qui viennent de s’installer au village ont proposé de créer des figurines en carton pour compléter la décoration. Si les guirlandes traditionnelles n’ont pas pour autant déserté la rue – le maire et des bénévoles les ont, comme à l’habitude, accrochées aux lampadaires – Yolande, Simone, Angèle ou encore Elia Santa..., jeunes et vieux, tous les habitants se sont mis à l’ouvrage pour concocter des images multicolores qui vont trouver leur place sur les clôtures, grillages ou réverbères : ici un ange, là un sucre d’orge, des visages de Pères Noël débonnaires... au total sans doute une dizaine de réalisations, dont un Père Noël géant qui n’a pas encore trouvé sa place définitive : « Nous pensons à l’abribus, pour que les enfants puissent se faire photographier devant. Il y a également un projet pour le mettre sur le clocher, mais là, l’accès est dangereux... ça n’est pas encore finalisé... »



Un projet fédérateur

Au-delà de la seule décoration des rues, le projet est fédérateur : « ça réunit tout le village », se félicite le maire. Un village qui grossit méthodiquement au fil des ans. De 35 habitants à l’année il y a cinq ans, on est passé progressivement à 43, avec la perspective de 50 l’an prochain, suite à la construction de nouveaux logements.

Comme tous les ans, les festivités sont concoctées en partenariat avec l’association culturelle et sociale du village qui vient d’acheter un grand sapin pour le placer à l’église. En point d’orgue, cette dernière organise également une fête pour les enfants. Les enfants de Matra, bien sûr, mais également ceux des villages environnants : Moita, Pianellu, Campi et Tox. « Tous les ans, le nombre d’enfants augmente. Ils seront une quarantaine cette année. » L’association offre des cadeaux à chacun. Des bénévoles font des gâteaux.... C’est un moment de partage, avec un petit repas qui réunira tout le monde le 27 décembre.

« On veut que les enfants apprennent à vivre ensemble, qu’ils se connaissent pour créer des liens qui dureront dans l’avenir. La fréquentation crée l’amitié, l’amitié crée les souvenirs... L’objectif, c’est de donner le “goût du village”, l’envie d’y venir. »



Et l’an prochain ?

Les figurines de carton sont bien éphémères... Mais le village compte poursuivre l’expérience dans le futur. « On va évoluer dans les matériaux, acheter la peinture qui va bien, pour faire quelque chose de plus pérenne... ». En espérant que les restrictions budgétaires à venir ne pénaliseront pas cette belle initiative qui renforce la convivialité : une caractéristique de nos villages qui fait leur charme, mais est également une des conditions de leur survie.