Le réseau de bus de la CAB prolongé jusqu’à Siscu

Le rapport concernant l’extension des lignes de bus a été adopté.



Un an après avoir étendu ses lignes vers Biguglia et Brandu, le réseau de bus VIABASTIA d’@AggloBastia , en accord avec @IsulaCorsica, assurera prochainement le service jusqu’à #Siscu. pic.twitter.com/PGCTPKMyB1

Dans le cadre du nouveau réseau de transports en commun de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB), Via Bastia , lancé début 2022, les bus de l’intercommunalité devaient rouler près de 165 000 kilomètres de plus chaque année. Il faudra désormais revoir le nombre à la hausse.Ce lundi 23 mai, le conseil communautaire de la CAB a voté à l’unanimité« Nous avons été contactés par le maire de Siscu, Ange-Pierre Vivoni. Il désirait que cette ligne desserve aussi sa commune », pose le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo. Il l’assure,. Les habitants de Siscu pourront donc rejoindre le réseau du territoire de la CAB sans avoir à utiliser d’autres moyens de transport. « Au prix d’un billet ils pourront donc profiter de l’intégralité du réseau Via Bastia, de Siscu jusqu’à Biguglia », rappelle Louis Pozzo di Borgo.Plus de distance parcourue serait-elle synonyme d’un coût de fonctionnement plus élevé pour la CAB ? Le maire de Ville di Pietrabugno, Michel Rossi s’est posé la question : « Qui payera le surcoût ? ». S’il semblait déjà connaître la réponse, Louis Pozzo di Borgo le confirme : « La commune de Siscu le prendra en charge. Il n’y aura aucun impact financier sur la CAB, ni positif, ni négatif car nous n’avons pas non plus pour objectif de faire du bonus ».