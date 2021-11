De nouvelles lignes de bus plus rapides pour mieux desservir le Grand Bastia

A partir de janvier, les utilisateurs du réseau de bus bastiais devront s'attendre à de gros changements. "Au début cela va perturber les habitudes, mais cela sera plus pratique", a annoncé le président de la communauté d'agglomération bastiaise, Louis Pozzo di Borgo, ce vendredi 26 novembre. De Brando à Biguglia, la nouvelle délégation de service publique prévue pour trois ans, assurera des trajets moins longs sur ses 10 lignes en service depuis 2012. Par exemple, la 1 qui va de Toga à Montesoro n'existera plus car considérée comme trop longue. "Il fallait environ 30 min pour la parcourir car nous avions des arrêts tous les 200 mètres. A présent, plusieurs lignes plus directes ont été créées avec des arrêts espacés de 450m ce qui permet de gagner 10 min sur le trajet", explique Karen Novella, directrice de la cohésion sociale au sein de la Cab.



Même si le plan présenté par la Cab n'est pas encore définitif car cette DSP provisoire ne sera attribuée qu'en décembre, parmi les lignes présentées cinq partent de la gare de Bastia. Ce nouveau lieu sera notamment le point de départ d'une nouvelle ligne montant le Fangu, passant par Saint Antoine, longeant toute la route supérieure pour arriver à l'hôpital de Bastia. Pour accueillir, tous les bus qui partaient avant de l'hôtel de ville de Bastia, "la gare subira dans les toutes prochaines semaines des aménagements", assure Pierre Savelli, le maire de la commune.



Parmi les nouveautés, on remarque aussi le retour très attendu par les Cap corsins de la ligne Bastia/Erbalunga. Présent lors de cette présentation, le maire de Brando Patrick Sanguinetti s'en réjouit : "Les personnes de Luri, de Macinaggiu venait souvent poser leur véhicule à Brando pour se rendre en ville, cette ligne manquait et c'est un réel plaisir de pouvoir à nouveau être desservi."



Le service de navettes gratuites sera toujours disponible dans les hauteurs de Bastia ainsi que celle reliant la place d’arme à Toga.



Modernisation et écologie



A partir de janvier, les 3 millions d'utilisateurs annuels des transports de la Cab pourront également compter sur un service digitalisé avec l'arrivée d'une information aux voyageurs plus fiable et en temps réel. "Il sera possible de voir sur son smartphone, à partir d'un site web, où se trouvent les bus", lance Jean-Philippe Margheriti, responsable du service des transports à la Cab. Des cartes d'abonnement rechargeables seront aussi proposées à la vente. La DSP intègrera également un service de vélos électriques longue durée. Les personnes qui le désirent pourront dès janvier, louer des vélos de la marque Arcade sur une durée de temps limitée.



6 000 titres de transport gratuits



La Cab a tenu à prendre en compte le « caractère social » de ces lignes et a décidé d’attribuer gratuitement des titres de transport à 6000 personnes dans le besoin. Pour les autres, le quotient familial pourra aussi être pris en compte pour le tarif. A long terme, la communauté d’agglomération entend accéder à la gratuité totale pour tous dans le cadre de la prochaine DSP qui sera mise en place en 2025,