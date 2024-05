Assemblée générale de l'association Inseme : Une année positive et des objectifs ambitieux

L'association Inseme, qui apporte son soutien aux enfants insulaires hospitalisés sur le continent ainsi qu'à leurs familles, vient de terminer une année exceptionnellement fructueuse, marquée par des réalisations remarquables. Durant cette période, Inseme a élargi son réseau d'entraide et multiplié ses initiatives. Les chiffres révèlent l'ampleur de l'impact positif de l'association : 1 325 personnes aidées, 120 réunions d’information organisées, 914 actions de solidarité pour un montant de 560 554 €, 83 départs urgents organisés, et plus de 2 500 heures de bénévolat dédiées. Mais c'est surtout la mise en service des 2 studios acquis fin 2022 à Marseille, l'inauguration d'un nouvel appartement à Paris, et l'obtention de l'inscription du Parcours de soin Corse-Continent au sein du PRS 2024-2028, qui ont marqué l'année de l"association qui pour 2024 se fixe des objectifs ambitieux. "Maintenir la Mission d’information en tant qu'activité principale est une priorité, tout comme renforcer le soutien aux familles via sa Mission de SOLIDARITE en étendant les aides financières au transport et à l'hébergement. L'acquisition d'un nouvel appartement à Nice et l'ouverture d'une salle d'attente à Orly en sont des exemples concrets." explique la direction.

En interne, le recrutement de six salariés viendra renforcer les capacités opérationnelles de l'association.

Enfin, lors de cette AG, la Présidente Lætitia Cucchi a souligné l'engagement des partenaires historiques de l'Association, leur remettant le diplôme de Membre d’honneur. Ces partenaires, dont l'Association Jean-Philippe Martinetti, le Groupe Miniconi et Edf Corse, incarnent la solidarité et l'implication nécessaires pour relever les défis du XXIe siècle.