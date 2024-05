La Corse accueille les championnats de France FSGT de volley-ball et de judo

« La FSGT est une fédération multisports au sein de laquelle une seule et même licence permet la pratique de plusieurs activités,» souligne Laurent Bonnemaison, du Comité Corse FSGT. « À ce jour, le comité Corse FSGT accueille 30 clubs aux disciplines diverses : course à pied, cyclisme, judo, gym, plongée, équitation ou randonnée. Cela représente 1200 licenciés ». La FSGT propose aussi bien une pratique de loisirs à la fois non compétitive et compétitive avec des championnats. En cette année 2024, la Commission fédérale d'Activité volley-ball a retenu la candidature du Volley-Ball Bastiais pour l'organisation de ces championnats et le Kodokan corse pour le judo.





Volley à Bastia

La FSGT organise ces championnats de France de volley en version 6 x 6 et/ou en 4×4, masculin, féminines et mixte. Le championnat fédéral 6 x 6 (masculin et féminin) regroupe plus d’une centaine d’équipes sur 5 niveaux de compétition, organisés sur trois week-ends, un championnat fédéral 4 x 4 (masculin et féminin) et un championnat fédéral de beach-volley 3×3, organisés sur un week-end. Le championnat 6X6 a débuté en janvier avec plus de 130 équipes engagées.

Le 2e tour s’est disputé le 23 mars dernier et les phases finales auront pour cadre la Corse et la région bastiaise les 10 et 11 mai. Ces finales regrouperont 42 équipes masculines et féminines réparties sur 11 niveaux dans les gymnases de Bastia, Biguglia, Furiani et Lucciana (voir planning ci-joint) .

Deux équipes insulaires se sont qualifiées pour représenter la Corse à ces phases finales : les filles du GFCOA en Haut Niveau 1 Féminines et les garçons de Furiani Volley-Ball en Promotion C Masculins.





Les finales des plus hauts niveaux se joueront au gymnase Pépito-Ferretti de Bastia le 11 mai : 15 heures pour le haut niveau 1 féminines, 18 heures pour le Haut Niveau 1 masculin, sous l'œil avisé de l'international Jean-François Exiga, ex-joueur professionnel d’Ajaccio, Tours et Cannes. « Au-delà de l'aspect purement sportif, ces championnats seront également l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir la Corse aux plus de 500 personnes qui sont attendues sur plusieurs jours : joueuses, joueurs, staffs, arbitres, officiels, accompagnants, bénévoles. La convivialité ne sera pas en reste puisque toutes ces personnes se retrouveront le samedi soir au Belambra pour une soirée festive de clôture au cours de laquelle seront décernées les récompenses » indique Laurent Bonnemaison.





Judo à Calvi

Les 18 et 19 mai à Calvi plus de 200 participants disputeront les championnats de France FSGT de judo L’

épreuve est organisée par le Kodokan Corse. Enfin, dans le cadre des 90 ans de la FSGT, des animations et activités seront proposées le 19 mai au complexe sportif de Calvi par le Comité Corse FSGT et le Kodokan.