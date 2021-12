Communauté d’agglomération de Bastia : pas de consensus sur le nouveau réseau de bus ViaBastia

Ce dernier point à l’ordre du jour du conseil communautaire de la CAB (Communauté d’Agglomération de Bastia) de ce mercredi 22 décembre devait être une formalité. Les élus devaient décider à qui sera attribuée la nouvelle DSP des transports urbains qui débutera le premier janvier prochain. Une formalité car la SAB (Société des Autobus Bastiais) était la seule en lice. Sans surprise, elle assurera cette DSP transitoire prévue jusqu’au 31 décembre 2024.



Pourtant, majorité et opposition ont vivement échangé autour des lignes bientôt en service et de l’arrêt de la gratuité pour la navette reliant la gare de Bastia au quartier St-Joseph. Le président Louis Pozzo di Borgo avait prévenu en abordant ce point : « je ne débattrai pas sur cela. Qu’on se le dise tout de suite : cette navette ne sera plus gratuite mais couvrira un territoire plus grand ». Malgré l’avertissement, une partie de l’opposition s’est emparé du sujet. « Dommage », pour Sébastien De Casalta qui y voyait un produit d’appel pour les transports en commun, l’écologie et un service plus social. « Illogique », pour Jean Zuccarelli qui défend le modèle des arrêts fréquents et sur demande.



C’en est trop pour le président de la CAB. « Cette navette était un pousse-pousse, un taxi ! On lève le doigt, on monte, on redescend 20 mètres plus loin car on a envie. Ce n’est pas ça le transport en commun public ! », lance-t-il à l’assemblée, un brin irrité.