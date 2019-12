Le ras-le-bol des habitants du lotissement Olivadia1 de Munticellu

La Balagne sans vent, chacun le sait ne serait pas la Balagne. Une situation qui ne dérange pas pour autant, surtout lorsqu'on y est habitué.

Mais, là où ça dérange, c'est lorsque à cause de celui-ci, vous vous retrouvez privé d'électricité, de téléphone ou de télévision.

Au Lotissement Olivadia 1 de Munticellu, qui dit vent, dit coupure d'électricité et cela fait bientôt une trentaine d'années qu'il en est ainsi sans que chacun ne s'en offusque pour autant.

" Avec les rafales de vent qui secouent ces derniers temps la Balagne, nous passons notre temps à sortir les bougies et lampes de poche. Nous nous retrouvons plongés dans le noir. Les gens sont en colère et il faut les comprendre. Dans le lotissement, il y a plusieurs personnes âgées qui ont aussi des problèmes de santé et pour qui leur quotidien devient un enfer à chaque panne.

Cette fois encore, depuis hier, nous n'avons plus d'électricité et, ce matin au réveil, il en était de même. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Il y en a ras-le-bol, il faut que cela cesse une bonne fois pour toute" commente excédées une riveraine, avant d'ajouter qu'il y a 3 ans le lotissement était resté sans électricité durant 3 jours.

Finalement, après intervention, le courant est revenu ce matin à 10 heures.

Mais, déjà, chacun se pose la question. A quand la prochaine panne d'électricité?