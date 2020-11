Le rallye de Balagne devrait être maintenu du 18 au 20 décembre

Le programme du rallye

Vendredi 18 Décembre 2020 18h00-23h15 Vérifications administratives et techniques Samedi 19 Décembre 2020 07h45 Départ du rallye + Assistance ES1 09h08 MONTEGROSSO 4,92 km 13h40 Assistance ES2 14h48 FANGO /ND DE LA SERRA 27,77 km 16h43 Assistance ES3 18h06 FANGO /ND DE LA SERRA 27,77 km 19h26 Arrivée Etape 1 Dimanche 20 Décembre 2020 07h30 Départ Etape 2 08h10 Assistance ES4 09h23 MONTEGROSSO / REGINU 22,79 km 11h13 Assistance ES5 12h16 MONTEGROSSO / REGINU 22,79 km 13h06 Arrivée du rallye



Pierre Boï, président de l'ASA Corsica, organisatrice du Rallye automobile de Balagne a tenu ce vendredi 27 novembre à rassurer les dirigeants de Scudéria Balanine, partenaire de l'épreuve, sur les dates de cette compétition qui, sauf contre temps de dernière minute, se déroulera bien du 18 au 20 décembre prochain. Le 23me rallye national de Balagne (CPEA) représente un parcours de 373, 660 Km divisé en 2 étapes disputées dans les bassins de vie de Calvi et de l'Ile-Rousse, et 5 sections. Il comportant 5 épreuves spéciales d’une longueur totale de 106.040 Km.Les reconnaissances du rallye se dérouleront 5, 6, 9 et 10 Décembre 2020. Les droits d’engagement sont fixés à 530 € avec la publicité des organisateurs (réductions possibles pour les licenciés ASA Corsica).