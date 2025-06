« Le pilote » : l’univers du rallye en toile de fond d’un second roman signé Jean Blasi

Vous changez totalement de registre par rapport à votre premier ouvrage ?

Effectivement, ce n’est plus un texte de réflexion mais un roman, et cette fois, j’aborde un thème qui me tient particulièrement à cœur : les courses automobiles.



Un univers que vous connaissez de l’intérieur ?

J’ai été pilote, préparateur, commissaire de course, j’ai aussi travaillé dans les assistances. Même si l’intrigue se déroule principalement dans le Var – notamment les Gorges du Verdon – elle connaît un épilogue en Corse.



Il s’agit d’un récit de fiction ?

C’est un roman, oui, mais fortement inspiré du réel. On suit l’ascension d’un jeune passionné de rallye, Jean-Paul Delon, surnommé « Jeep », à la fin des années 1970. Sa progression dans ce milieu très exigeant est jalonnée d’épreuves, de rencontres, parfois tragiques. Je raconte aussi une histoire d’amitié avec son copilote Jean-François Foulon, et une histoire d’amour. L’ensemble forme un récit dense, avec des éléments entrecroisés, qui va bien au-delà du simple récit de course.



Une histoire non linéaire, donc ?

Exactement. Ce n’est pas une suite d’épreuves sportives. J’ai voulu montrer les dilemmes humains, les choix imposés par la vie, le poids du destin. Et puis la vraie figure héroïque n’est pas toujours celle qu’on croit. Il y a une deuxième partie au roman qui éclaire tout différemment.



On y croise aussi toute une galerie de personnages...

Oui, le roman est traversé par des figures très diverses : jeunes idéalistes ou désabusés, flics, mafieux, pieds-noirs, allemands, arabes… Il y a aussi beaucoup de clins d’œil, des références que je laisse au lecteur le soin de découvrir.



Et un hommage à un grand nom du rallye : Jean-Pierre Nicolas.

Jean-Pierre Nicolas est un nom incontournable dans le milieu, il a couru de nombreuses fois en Corse et vit à Luri. Je lui ai demandé de préfacer le livre, ce qu’il a accepté avec beaucoup de gentillesse.



Des projets en cours ?

Oui, cinq histoires différentes sont déjà en préparation, dans des univers très variés. Mais j’attends de voir comment Le pilote sera reçu.





—

Le pilote de Jean Blasi, 184 pages, préface de Jean-Pierre Nicolas. Éditions Vérone. Disponible en librairie et sur les plateformes en ligne.