Le pianoforte Conrad Graf du musée de Bastia lauréat du Fonds de soutien aux métiers d'art

Bien connue pour son loto qui contribue, chaque année, sous l'impulsion de Stéphane Bern, à soutenir des projets de restauration et de rénovation d'envergure, la Fondation du patrimoine ne se limite pas uniquement à cela. Elle s'engage également à travers des dons et des mécénats pour aider les propriétaires (particuliers, collectivités, associations) à sauvegarder et à valoriser le patrimoine. En pour ce faire en ce printemps 2024, elle étend son champ d'action avec le lancement d'un nouveau fonds de soutien en faveur des métiers d'art et de l'artisanat.

Dans le cadre de ce nouveau programme, la Fondation du patrimoine identifie des projets de restauration patrimoniale qui font appel à des métiers d'art et participe au financement de projets visant à assurer la pérennité de ces métiers et la transmission des savoir-faire associés avec une attention particulière aux projets qui accueillent des stagiaires et des apprentis en formation, ou qui mettent en place des actions pour sensibiliser le grand public à ces métiers.



Parmi les 15 projets retenus dans le cadre de ce nouveau fonds, on trouve la restauration du seul piano du facteur Conrad Graf exposé dans un musée français, situé à Bastia. Ce pianoforte, acquis en 1824 par le comte Domenico Carlo de Rivarola pour sa fille âgée de 15 ans à l'époque, est resté dans la même famille et était conservé dans la maison Barbaggi-Rivaroli à Bastia jusqu'à son acquisition par le musée de la ville en 2014. Son origine viennoise s’explique par la domination politique de l’Autriche sur le Nord de l’Italie au début du XIXe siècle, période où les instruments de musique fabriqués à Vienne connaissaient une forte demande sur le marché italien en pleine expansion. Les pianos viennois étaient particulièrement appréciés en raison de leur timbre harmonieux avec la voix humaine, suscitant ainsi un engouement chez le public italien.



Ce piano, un modèle à 6 1⁄2 octaves typique de la production de Conrad Graf au milieu des années 1820, présente une caisse plaquée de noyer teinté en rouge montée sur trois pieds en forme de colonne. Il revêt un grand intérêt documentaire sur la production de Conrad Graf en raison de son état proche de l’originale, et constitue le seul instrument de ce facteur viennois présent dans les collections publiques françaises.



Un savoir-faire traditionnel préservé

Le piano nécessite une restauration complète de sa structure, de sa table d’harmonie et de sa mécanique. En effet, le vernis d’origine de la caisse est altéré, le placage de noyer est endommagé avec des éraflures, des décolorations et des boursouflures, une fente d’un mètre de long est visible sur la table d’harmonie, attaquée par des insectes xylophages, et divers éléments comme les étoffes, les tiges de marteaux et les étouffoirs sont cassés ou dégradés. La restauration du piano permettra de lui redonner toutes ses qualités musicales, permettant ainsi à des instrumentistes de l’utiliser.



C'est Mathieu Vion, facteur d’instruments anciens à clavier en Bourgogne Franche-Comté, qui se chargera de restaurer ce précieux instrument. Maîtrisant les techniques du XVIIIe siècle pour la fabrication de pianoforte et de clavicorde, Mathieu Vion a été l'élève du célèbre facteur Christopher Clarke pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, il dirige son propre atelier en Saône-et-Loire où il accueille régulièrement des apprentis du compagnonnage en formation. Les travaux de restauration du piano débuteront fin 2024 pour s'achever fin 2025.



Après une première sélection de projets régionaux, une deuxième sélection sera effectuée en fin d'année, cette fois-ci axée sur les projets situés dans des territoires ruraux ou des bourgs.