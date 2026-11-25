Les 28 et 29 novembre, Porto-Vecchio accueillera la sixième édition du concours Opus Corsica, avec en point d’orgue un récital gratuit du lauréat, samedi à 19 heures.Crédit Photo: Charly Picciocchi
Porto-Vecchio s'apprête à vibrer au rythme du piano. Pour sa sixième édition, le Cuncorsu Mediterraniu di Pianò Opus Corsica réunira, les samedi 28 et dimanche 29 novembre, des pianistes venus de toute la Corse autour d'une même passion: la musique. Un événement qui met à l'honneur les talents insulaires, encourage les parcours artistiques et fait vivre la musique classique au plus grand nombre. Un rendez-vous phare de cette édition se tiendra le 28 novembre à 19 heures, dans la Salle Rouge de l'Espace Jean-Paul de Rocca Serra.
Le public est invité à assister à un concert entièrement gratuit, donné par le nouveau lauréat du prestigieux Opus Corsica d'Oru. Une occasion rare de découvrir sur scène l'un des talents révélés par le concours, lors d'un récital de piano ouvert à tous. La soirée se prolongera autour d'un verre de l'amitié, dans un esprit de partage et de convivialité. Une véritable soirée de gala pour célébrer le piano et celles et ceux qui le font vivre en Corse.
Le public est invité à assister à un concert entièrement gratuit, donné par le nouveau lauréat du prestigieux Opus Corsica d'Oru. Une occasion rare de découvrir sur scène l'un des talents révélés par le concours, lors d'un récital de piano ouvert à tous. La soirée se prolongera autour d'un verre de l'amitié, dans un esprit de partage et de convivialité. Une véritable soirée de gala pour célébrer le piano et celles et ceux qui le font vivre en Corse.
Un concours qui valorise tous les niveaux
Avant ce moment musical, les auditions publiques permettront au public de découvrir les candidats et leurs univers. Elles se dérouleront samedi de 14 heures à 17 heures, puis dimanche de 9 heures à 16 heures. Du piano solo au piano à quatre mains, les participants seront répartis en plusieurs catégories, selon leur niveau, de débutant à concertiste.
Chaque année, un concertiste de renommée internationale préside le jury. Pour cette édition, le pianiste Jean-Baptiste Fonlupt en assurera la présidence, aux côtés de professeurs de piano venus de toute l’île. Sous la direction de Xavier Torre, président d'Opus Corsica, le concours défend une ambition artistique et pédagogique; offrir à chaque pianiste un espace pour progresser, se confronter au regard de professionnels et faire rayonner la pratique musicale sur l'ensemble du territoire. Le week-end s’achèvera dimanche 29 novembre à 16 h 30 avec une démonstration pianistique, et la cérémonie de remise des prix en présence du maire de Porto-Vecchio, des représentants de la culture, et des partenaires du concours.
Chaque année, un concertiste de renommée internationale préside le jury. Pour cette édition, le pianiste Jean-Baptiste Fonlupt en assurera la présidence, aux côtés de professeurs de piano venus de toute l’île. Sous la direction de Xavier Torre, président d'Opus Corsica, le concours défend une ambition artistique et pédagogique; offrir à chaque pianiste un espace pour progresser, se confronter au regard de professionnels et faire rayonner la pratique musicale sur l'ensemble du territoire. Le week-end s’achèvera dimanche 29 novembre à 16 h 30 avec une démonstration pianistique, et la cérémonie de remise des prix en présence du maire de Porto-Vecchio, des représentants de la culture, et des partenaires du concours.
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