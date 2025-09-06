Le parc marin du Cap Corse et de l’Agriate récupère des filets perdus pour protéger la faune marine

Une plongée à 35 mètres de fond au large de Centuri pour récupérer un filet de pêche mesurant une centaine de mètres. C’est l’opération réalisée par les agents du parc marin du Cap Corse et de l’Agriate le 1er septembre dernier. Ce repêchage, même s’il reste rare, est l’une des missions dont ils ont la charge pour préserver la biodiversité de ce parc de 6.830 km², le plus grand de France métropolitaine : « On a un partenariat très fort avec les pêcheurs professionnels. Quand ils perdent un filet, ils le récupèrent eux-mêmes, ils ont l’habitude, un filet c’est cher et ils n’ont pas envie de le laisser sous l’eau. Mais parfois, en fonction des courants et de la météo, c’est plus difficile... Quand ils n’y arrivent pas, ils nous le disent et là, soit si c’est inférieur à 50 mètres on envoie les agents du parc, soit si c’est plus profond on fait appel à un prestataire qualifié pour des questions de réglementation. ». Pour le coté technique, des parachutes de relevage sont utilisés pour le remonter à la surface.



Le parc invite les pêcheurs qui perdent leurs filets à le contacter avec la localisation : « Il arrive parfois que ce soient des plongeurs qui trouvent des filets et qui nous avertissent, quand ce n’est pas très loin d’un site de plongée sous-marine. » Concrètement : « Les pêcheurs ont l’obligation d’avoir leur nom sur le filet, mais parfois cela arrive qu’une bouée sur laquelle il est écrit se perde. Dans ce cas nous appelons le comité des pêches pour savoir s’ils ont entendu parler d’un filet perdu afin de retrouver le propriétaire. » explique Maddy Cancemi. En moyenne, le parc récupère entre trois et quatre filets chaque année. Mais les filets perdus et très anciens se trouvent vraiment au fond, au-delà de 80 mètres et ne sont pas vraiment récupérables.



Un filet perdu continue de pêcher...



Un filet de pêche non récupéré qui traîne dans les fonds marins a des conséquences pour l’environnement : « On est très attentif, car même au fond de l’eau, le filet continue de pêcher, et leur taille peut aller jusqu’à 300 mètres » explique Maddy Cancemi, la directrice du parc. Dans le filet récupéré le 1er septembre, les équipes de plongeurs du parc marin ont découvert à l’intérieur deux mérous bruns morts, mais aussi une vingtaine de grandes araignées de mer vivantes qui ont été relâchées. « C’est sûr qu’on a dû démailler un filet, parfois les pêcheurs ne sont pas contents : ils perdent un filet, et nous on n’est pas contents car il s’agit d’un filet qui pêche inutilement. »



Cette mission de récupération des filets de pêche perdus s’inscrit dans les missions du parc marin du Cap Corse et de l’Agriate. En Méditerranée, on estime à 1.500 le nombre de filets perdus en mer.