Le parc de Fornacina fermé pour travaux de dépollution jusqu’à fin aout

Si vous aviez prévu une balade au cœur du parc de Fornacina dans les prochains jours, il faudra revoir vos plans. Depuis le 14 avril, ce site naturel très apprécié des habitants de Furiani et des environs a fermé ses portes au public. En cause : le lancement d’un vaste chantier de réhabilitation, piloté par la Collectivité de Corse, qui s’étendra sur plusieurs mois.





L'objectif de cette fermeture est double, avec une volonté de remettre en état le site et garantir la sécurité des visiteurs, tout en valorisant le patrimoine naturel et bâti du parc. Une décision prise après la découverte d’amiante sous les pistes du parc. “On a été obligé de fermer cet espace au public, à l’approche de la saison, à cause de l’amiante qu’on a découvert, et des aménagements qu’on doit maintenant réaliser à l’intérieur”, explique Guy Armanet, conseiller exécutif.





Le chantier a officiellement démarré à la mi-avril, avec le lancement d’un premier lot de travaux. Celui-ci concerne “le nettoyage, le terrassement, et la cicatrisation du site”, cette dernière désignant un processus de remise en état et de réparation du terrain, une étape qui vise à restaurer l’équilibre naturel du sol après des opérations lourdes, comme le retrait des matériaux contaminés. “Le début du chantier a pris un peu de temps à cause de l’amiante sur place, mais l’ordre de service pour le lancement des travaux a finalement été déposé la semaine dernière”, précise Guy Armanet.





Une fois ce premier volet achevé, d’autres phases viendront progressivement prendre le relais dans les semaines et mois à venir. Le deuxième lot de travaux sera consacré à la réfection des ouvrages en bois, à savoir “les gatelles, les clôtures” qui délimitent les zones de promenade, ainsi que “les pieux” servant à protéger certaines zones sensibles du parc. Le troisième lot de travaux s’attachera à “la restauration du bâti ancien”, mêlant “éléments en pierre et ossatures en bois”. Enfin, le quatrième et dernier lot de travaux concernera, pour sa part, “les travaux d’électricité et la mise en place du balisage des lieux”.





Le montant total de cette opération de remise en conformité s’élève à 503 000 euros hors taxes. La fin du chantier est prévue au plus tard au mois de novembre 2025. En attendant, le parc restera entièrement fermé au public, mais devrait rouvrir pour les promeneurs au début du mois d’août.