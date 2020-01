Le lycée maritime de Bastia et la SNSM signent un nouveau partenariat

C'est Pierre-Marie Luciani, président des Sauveteurs en Mer de Bastia, qui a pris la parole pour officialiser ce nouveau partenariat. Devant de nombreux élèves et représentants de l'établissement, il a défini cette convention comme "un échange de bons procédés entre la station et le lycée". En précisant que "l'établissement se propose de faire des entretiens sur nos bateaux, de mettre ses locaux et ses moyens pédagogiques à disposition . En contre-partie la station propose des exercices pratiques de secours en mer, étudiés en cours, tel que le remorquage ou autres évacuations sanitaires".

Un engouement partagé également par Evelyne Orsini, directrice du lycée maritime et aquacole de Bastia, qui s'est sit être "très satisfaite de cette collaboration".



A la suite de la mise en place de cette convention, un reportage vidéo relatant le quotidien de ces sauveteurs a été diffusé devant des dizaines d'élèves réunis poir l'occasion.

L'objectif de cette journée : espérer créer des vocations. Pour Achille Raffalli, délégué départemental SNSM de Haute-Corse, "il faut transmettre le flambeau, et trouver des gens motivés. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, on parle ici d'aider des navires en difficulté voir de sauver des vies. Nous prenons beaucoup de plaisir au sein des différentes stations, où l'on trouve des équipes très soudées qui aiment à travailler ensemble" a-t-il également indiqué.



C'est le président qui a ensuite conclu en rappelant que "cette signature est un engagement à la station".

"Sous conditions d'aptitudes médicales, les jeunes à partir de 18 ans peuvent être embarqués et sont mobilisables comme chaque sauveteur, toujours de façon bénévole".