Le lycée de Balagne met l'enseignement professionnel à l'honneur

Mieux faire connaître les lycées professionnels : c'est l'objectif de la seconde édition de la semaine des lycées pros qui se déroule partout en France du 5 au 9 décembre. A l'occasion de cet événement national, la section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne invite les professeurs et les principaux des collèges de Corse à une journée de découverte le 13 décembre prochain, afin de promouvoir la voie professionnelle au cœur des métiers d'avenir.



2 diplômes proposés

Au lycée de Balagne, qui avec ses 3 cursus professionnels prépare les élèves à des diplômes particulièrement pourvoyeurs d'emplois, près de 110 lycéens repartis en 6 classes sont en voie professionnelle dans les domaines de l’hôtellerie restauration, de la cuisine, de la commercialisation des services en restauration ou encore de la maintenance nautique. L'établissement est ailleurs le seul lycée dans l’académie de Corse à proposer un cursus maintenance nautique qui offre la possibilité aux élèves de s'ouvrir vers les métiers et la poursuite d’étude dans des secteurs variés, de la mécanique à l’electromécatique mais également l’ingénierie, la conception, l’industrialisation et les services de commercialisation.



Particulièrement impliqué dans cette semaine de mise en valeur de l'enseignement professionnel, le lycée de Balagne ouvre ainsi ses portes aux enseignants et principaux des établissements de l'ile, le mardi 13 décembre pour une visite des plateaux techniques, un repas au restaurant d'application du lycée et des temps d'échange avec les enseignants de l'établissement.