Le lycée Jean-Nicoli de Bastia en modalité Fort Boyard pour faire découvrir ses filières

A l'occasion de la semaine des lycées professionnels, les professeurs et les élèves du Jean Nicoli de Bastia ont proposé aux collégiens de troisième de plusieurs établissements de la région une façon originale de découvrir les enseignements dispensés.

En s’appropriant au mieux de l’ambiance et de l’univers de la célèbre émission de télévision Fort Boyad, les lycéens et leurs enseignants ont organisé un jeu grandeur avec des épreuves individuelles ou collectives afin de présenter de manière ludique les 5 filières (métiers de la vente, de la sécurité, de la gestion, du commerce, de la logistique et de l'administratif) dispensées au jean Nicoli.



L’occasion de partager un moment entre professeurs, élèves et le tout dans la bonne humeur.