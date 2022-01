"Le livre qui compte" : 75 Corses racontent leur première fois...

C’est ainsi, on le rappelle, que sont nés ces programmes audiovisuels au format court, intenses dans leurs contenus, riches d’expériences humaines inédites.





Engagée depuis 14 ans dans la promotion de la culture, l'association Musanostra s'est lancée un nouveau défi : raconter en vidéo la première rencontre littéraire des 75 femmes et hommes qui ont témoigné leurs souvenirs d'enfance liés au livre. "Représentatifs de toutes les catégories socio-professionnelles, ces Corses ont répondu face aux caméras de Musanostra à deux questions : quels souvenirs gardez-vous de votre accès à la lecture ? et quel est le livre qui a une importance particulière dans votre existence ?, explique l'association qui a confié à Francis Guthleben la réalisation de ce projet qui sera diffusé sur le web à partir du 15 décembre."Les témoignages ont été émouvants, drôles, riches d’expériences de vie et toujours inattendus, confie le réalisateur, Ils sont la preuve que la lecture n’est pas réservée à une élite et que le livre n’est pas une affaire de spécialistes. Tout le monde a quelque chose à raconter autour du livre. Jamais jusqu’à présent une telle démarche n’avait été initiée, ni en Corse ni ailleurs dans l’Hexagone".Chaque entretien, donne lieu à deux programmes audiovisuels diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkendIn) et sur la chaîne YouTube de l’association Musanostra. Dans un premier épisode diffusé à 9h30, une personne témoigne de son accès à la lecture. Dans un second épisode diffusé le même jour à 19h30 la même personne présente un livre qui l’a particulièrement marquée dans sa vie personnelle ou professionnelle.Pour promouvoir le livre auprès de tous les publics, il faut aller à leur rencontre là où ils se trouvent, "en l’occurrence les réseaux sociaux" explique Francis Guthleben "contrairement à une idée fréquemment véhiculée, ceux qui fréquentent les réseaux sociaux consultent des tweets, des stories, des messages. Nous voulons susciter en eux le désir de lire aussi des livres à travers des récits d’expériences de lectures qui font la part belle à l’émotion et à la sensibilité."