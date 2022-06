Le journal des Législatives du jeudi 9 juin

Un dopu meziornu in Sartè, en présence des trois candidats « Reconquête! »

À partir de 15h, Jean Lamberti, Olivier Battistini et David Quintela tiendront un point presse puis iront à la rencontre de la population et des commerçants sartenais. Suivra, autour de 20 heures, dans l’ancien tribunal, une réunion publique.