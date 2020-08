Le groupe des Chjami Aghjalesi réagit à son tour après l'interdiction préfectorale du concert à Lisula

"Suite à l'annulation du concert prévu à Lisula ce 15 août nous avons choisi de publier les motivations de l'arrêté préfectoral afin d'y apporter quelques précisions et observations :

-1 Nous sommes ravis de compter parmi nos fans inconditionnels le nouveau préfet de Corse apparemment très au fait de notre notoriété et qui à elle seule suffirait à remettre en cause la sécurité sanitaire de part la grande affluence que pourrait provoquer notre venue dans la cité Paoline. L'interdiction préventive faisant écho à la science prédictive a de beaux jours devant elle apparemment !

-2 Les autres artistes insulaires autorisés à se produire ce soir en Corse apprécieront la considération qui leur est portée puisque leur notoriété bien inférieure ne sera donc pas de nature à engendrer de forte affluence !

-3 Nous notons une contradiction avec le communiqué du comité des fêtes indiquant qu'un service de sécurité a gérer le concert d'hier soir et était donc prévu ce soir aussi et l'affirmation par la préfecture qu'aucun dispositif n'a été prévu pour celui des Chjami, ils apprécieront également et pourront peut-être nous apporter des précisions à ce sujet!

-4 Des centaines voir des milliers de concerts auront lieu ce soir à travers l'hexagone qui rassembleront probablement plus de personnes et dans des lieux tout aussi voir plus exigus que la Piazza Paoli ! Le deux poids deux mesures n'est définitivement pas une vue de l'esprit dans ce pays surtout lorsqu'il s'agit de la Corse!