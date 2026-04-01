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Le dessin de Battì - Le but de Zaouai…


le Lundi 20 Avril 2026 à 15:30

Toute ressemblance avec a nostra bandera serait purement... fortuite ! Mais avec son bandeau blanc sur la tête et sa formidable envie de révolte manifestée dès les premières secondes de la rencontre, Alexandre Zaouai a montré la bonne voie au Sporting qui a triomphé ce samedi face à Saint-Etienne (2-0) ! Plus qu'un dessin, ce but c'est comme un symbole, non ?







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