Le couvent San Francescu d’Orezza obtient une dotation de la Fondation du patrimoine pour sa restauration

168,7 millions d’euros : c’est le montant total des ressources mobilisées par la Fondation du patrimoine en 2025 au niveau national. Un chiffre record, en hausse de 32 % par rapport à l’année 2024, qui confirme l’intérêt croissant des Français pour la sauvegarde de leur patrimoine. Dans le détail, 32,7 millions d’euros ont été collectés par la Fondation grâce à plus de 100 000 dons, soit une progression de 22 % en un an. Ce chiffre « témoigne de l’ampleur des demandes de financement du patrimoine », précise la Fondation, qui indique qu’au total, 1 080 nouvelles collectes ont été ouvertes en 2025.
En Corse aussi, cette mobilisation atteint un niveau inédit. La délégation régionale de la Fondation du patrimoine a rassemblé plus de 2,38 millions d’euros en faveur du patrimoine insulaire en 2025, dont 1,1 million d’euros issus de dons directs. Une vingtaine de nouvelles collectes ont été ouvertes cette année, portant à une soixantaine le nombre de projets actuellement accompagnés sur l’île. « On constate une croissance globale des donations sur toutes les délégations », explique Lisa Brun, chargée de mission au sein de la délégation corse de la Fondation du patrimoine. « Notre travail en interne, notamment pour améliorer la visibilité et les campagnes de communication, doit y être pour beaucoup. »
Selon elle, l’effet bénévole est également déterminant : « On a augmenté notre nombre de bénévoles, il y en a maintenant plus de 2 000 sur tout le territoire, et le maillage permet le relais des actions que nous mettons en place. Il y a aussi un effet boule de neige, c’est-à-dire que lorsqu’une collecte fonctionne bien dans un village, cela crée un effet positif par le bouche-à-oreille pour d’autres initiatives mises en place. Je pense aussi que l’intérêt des Français pour le patrimoine est plus important qu’avant. »
Le couvent San Francescu d’Orezza lauréat d’un Trophée Impact
Au-delà des dons, la Fondation du patrimoine distingue chaque année « des projets de réhabilitation exemplaires de patrimoine ayant un impact direct sur leur territoire ». Depuis six ans, les Trophées Impact récompensent des initiatives contribuant « à la vitalité et au dynamisme local » selon huit critères d’impact : art et culture, économie, tourisme, biodiversité, éco-restauration, social, formation et transmission ou encore prévention et sauvetage. Depuis leur création, 47 projets ont été distingués et ont reçu une dotation globale de 9,3 millions d’euros.
Cette année, onze projets ont été récompensés, dont le couvent San Francescu d’Orezza qui a été récompensé dans la catégorie « prévention et sauvetage », et qui va recevoir une dotation de 250 000 € destinée à sa restauration. Riche « d’une forte charge historique, architecturale, artistique et patrimoniale », le couvent se dégrade progressivement, aggravé par les tempêtes et le vent, rendant l’intervention urgente. « Nous avons suffisamment perdu de temps, il faut agir rapidement », souligne Lisa Brun. « Les tempêtes, la pluie, le vent ont été néfastes pour les décors et pour le clocher, il y a urgence à intervenir. »
Une urgence qui a été « pleinement comprise et entendue » par le comité qui décerne les différents Trophées Impact. La dotation de 250 000 € permettra de débloquer la première tranche de travaux, prévue d’ici la fin de l’année. Selon la Fondation, « les travaux prévus visent à stabiliser les ruines, à restituer les sols, à créer un parvis, à assainir les maçonneries et à mettre en place un éclairage discret ». Une rénovation qui s'inscrit s’inscrit « dans une dynamique culturelle et touristique en Corse », le projet prévoyant « la création d’un parcours immersif permettant l’accès libre à l’église, l’oratoire et le clocher, renforçant ainsi l’attractivité du territoire rural. » et visant à « inscrire durablement le couvent dans la mémoire collective insulaire, à attirer visiteurs et chercheurs, et à dynamiser culturellement et économiquement la région ».
Selon la chargée de mission au sein de la Fondation du patrimoine, la situation du couvent illustre l’importance du rôle de la Fondation, notamment face à la baisse des subventions publiques. « Les communes doivent parfois supporter une part trop importante du financement, donc on intervient comme un petit coup de pouce qui permet aux travaux de démarrer. » Une collecte complémentaire est également en cours, avec environ 50 000 € déjà récoltés sur le site de la Fondation du patrimoine, pour permettre de poursuivre les travaux nécessaires afin de restaurer le couvent. « Aujourd’hui, c’est vrai qu’il faut parfois aller chercher de l’argent ailleurs que dans les subventions, et les gens se tournent beaucoup vers les fondations. On voit que les gens sont sensibles à la préservation du patrimoine, surtout quand ça concerne le village de leur enfance, ça les touche au plus près. »
