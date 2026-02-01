Le couvent San Francescu d’Orezza obtient une dotation de la Fondation du patrimoine pour sa restauration

Au-delà des dons, la Fondation du patrimoine distingue chaque année « des projets de réhabilitation exemplaires de patrimoine ayant un impact direct sur leur territoire ». Depuis six ans, les Trophées Impact récompensent des initiatives contribuant « à la vitalité et au dynamisme local » selon huit critères d’impact : art et culture, économie, tourisme, biodiversité, éco-restauration, social, formation et transmission ou encore prévention et sauvetage. Depuis leur création, 47 projets ont été distingués et ont reçu une dotation globale de 9,3 millions d’euros.





Cette année, onze projets ont été récompensés, dont le couvent San Francescu d’Orezza qui a été récompensé dans la catégorie « prévention et sauvetage », et qui va recevoir une dotation de 250 000 € destinée à sa restauration. Riche « d’une forte charge historique, architecturale, artistique et patrimoniale », le couvent se dégrade progressivement, aggravé par les tempêtes et le vent, rendant l’intervention urgente. « Nous avons suffisamment perdu de temps, il faut agir rapidement », souligne Lisa Brun. « Les tempêtes, la pluie, le vent ont été néfastes pour les décors et pour le clocher, il y a urgence à intervenir. »





Une urgence qui a été « pleinement comprise et entendue » par le comité qui décerne les différents Trophées Impact. La dotation de 250 000 € permettra de débloquer la première tranche de travaux, prévue d’ici la fin de l’année. Selon la Fondation, « les travaux prévus visent à stabiliser les ruines, à restituer les sols, à créer un parvis, à assainir les maçonneries et à mettre en place un éclairage discret ». Une rénovation qui s'inscrit s’inscrit « dans une dynamique culturelle et touristique en Corse », le projet prévoyant « la création d’un parcours immersif permettant l’accès libre à l’église, l’oratoire et le clocher, renforçant ainsi l’attractivité du territoire rural. » et visant à « inscrire durablement le couvent dans la mémoire collective insulaire, à attirer visiteurs et chercheurs, et à dynamiser culturellement et économiquement la région ».





Selon la chargée de mission au sein de la Fondation du patrimoine, la situation du couvent illustre l’importance du rôle de la Fondation, notamment face à la baisse des subventions publiques. « Les communes doivent parfois supporter une part trop importante du financement, donc on intervient comme un petit coup de pouce qui permet aux travaux de démarrer. » Une collecte complémentaire est également en cours, avec environ 50 000 € déjà récoltés sur le site de la Fondation du patrimoine, pour permettre de poursuivre les travaux nécessaires afin de restaurer le couvent. « Aujourd’hui, c’est vrai qu’il faut parfois aller chercher de l’argent ailleurs que dans les subventions, et les gens se tournent beaucoup vers les fondations. On voit que les gens sont sensibles à la préservation du patrimoine, surtout quand ça concerne le village de leur enfance, ça les touche au plus près. »

